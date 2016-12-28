Минское «Динамо» сыграет с «Давосом» в розыгрыше Кубка Шпенглера

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Хоккеисты минского «Динамо», обыгравшие на старте команду Канады со счетом 7:4, сыграют сегодня с хозяином соревнований «Давосом» (начало игры в 22.15, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Швейцарская дружина накануне уступила канадцам — 3:4. Таким образом, чтобы финишировать первыми в группе Каттини минским «зубрам» сегодня нужно не проиграть в основное время. Положение команд перед заключительной встречей: «Динамо» — 3 очка (1 матч), Канада — 3 (2), «Давос» — 0 (1).

В группе Торриани победитель определится после встречи хоккеистов швейцарского «Лугано» и чешского клуба «Маунтфилд» из Градец-Кралове (17.00, «Беларусь 5»). Оба соперника на старте соревнований обыграли российский «Автомобилист» из Екатеринбурга. Положение команд: «Лугано» — 3 (1), «Маунтфилд» — 3 (1), «Автомобилист» — 0 (2).

Победители групп напрямую выходят в полуфинальную стадию, матчи которой состоятся 30 декабря. Остальные команды 29 декабря проведут четвертьфинальные встречи. Решающий поединок 90-го по счету турнира состоится в последний день года — 31 декабря. Минские динамовцы во второй раз принимают участие в этих соревнованиях. Первый приезд в Давос для «зубров» был весьма удачным — в 2009 году «Динамо» стало обладателем Кубка Шпенглера, победив в финальном матче хоккеистов «Давоса» со счетом 3:1.