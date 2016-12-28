Хоккеисты «Юности» укрепили лидерство в экстралиге благодаря победе над «Неманом»

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Основные события матча развернулись в первом периоде. Гости уже к 5-й минуте после стартового вбрасывания вели в счете — 2:0. Точными бросками отличились Александр Когалев и Павел Развадовский. Ответ гродненцев не заставил себя ждать. Хозяева площадки еще до перерыва, дважды реализовав большинство, смогли сравнять счет — 2:2. «Юность» вывел вперед на 20-й минуте Даниэль Корсо, блеснувший индивидуальным мастерством в зоне соперников. Окончательный счет в игре установил форвард минчан Алексей Ефименко, став автором гола во втором периоде встречи — 4:2.

Важную победу, вторую в 7 последних матчах после прихода на пост главного тренера Владимира Цыплакова, одержал «Шахтер». Солигорцы разгромили соперников из жлобинского «Металлурга» — 5:0. Хоккеисты «Гомеля» в упорной борьбе на своей площадке одолели «Динамо-Молодечно» — 4:3.

Турнирная таблица подгруппы «А»: 1. «Юность-Минск» — 75 очков (29 матчей). 2. «Неман» — 68 (29). 3. «Шахтер» — 60 (29). 4. «Гомель» — 60 (29). 5. «Динамо-Молодечно» — 54 (29). 6. «Металлург» — 40 (29).

Турнирное положение подгруппы «Б»: 1. «Лида» — 46 (28). 2. «Беларусь U-20» — 32 (25). 3. «Витебск» — 25 (28). 4. «Химик-СКА» — 21 (28). 5. «Могилев» — 19 (28). 6. «Брест» — 10 (28).

В подгруппе «Б» экстралиги состоялись три матча: «Могилев» — «Лида» — 2:7, «Химик-СКА» — «Витебск» — 3:2, «Брест» — «Беларусь U-20» — 2:1 (по буллитам).

Очередные матчи турнира пройдут 5 января («Химик-СКА» — «Беларусь U-20») и 7 января («Витебск» — «Беларусь U-20»). В очередном туре 10 января встретятся «Юность-Минск» — «Шахтер», «Динамо-Молодечно» — «Металлург», «Неман» — «Гомель», «Брест» — «Могилев», «Химик-СКА» — «Беларусь U-20», «Лида» — «Витебск».