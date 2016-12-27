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27 декабря 2016, 22:46 | Хоккей: Европа | УНИАН

«Донбасс» разгромил «Дженералз» в последнем матче года УХЛ

В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 28-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором «Дженералз» принимал лидера турнирной таблицы столичный «Донбасс» и проиграл сопернику с разгромным счетом, сообщает официальный сайт лиги.

Домашняя игра столичного клуба завершилась со счетом 0:14. Увеличить
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Домашняя игра столичного клуба завершилась со счетом 0:14.

Дончане имели преимущество по ходу всей игры. Уже в первом периоде «Донбасс» забросил пять безответных шайб. В следующей 20-минутке гости отметились четырьмя голами, в третьей — заключительной — еще пятью.

По три гола в этом матче на счету Ляльки и Безуглого.

Таким образом, в турнирной таблице на данный момент у «Донбасса» 72 очка, «Кременчука» — 63, «Кривбасса» — 42, «Дженералз» — 31, «Витязя» — 12, «Белого Барса» — 11.

Нынешний матч был последним в 2016-м году. Следующие игры УХЛ состоятся 10 января 2017-го года.

«Дженералз» — «Донбасс» — 0:14 (0:5, 0:4, 0:5).

Шайбы: 0:1 Захаров (Чердак, Толстушко), 04:29, 0:2 Р. Благой (Шафаренко), 06:25, 0:3 Шафаренко (Никифоров, Яковлевс), 13:27, 0:4 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:03, 0:5 Лялька (Шаманский), 14:58, 0:6 Безуглый (Шаманский), 22:10, 0:7 Вл. Алексюк (Лялька), 25:14, 0:8 Безуглый (Петрухно, Шаманский), 38:10, 0:9 Ворона (Мазур, Чердак), 39:41, 0:10 Лялька, 44:03, 0:11 Безуглый (Шаманский, Вл. Алексюк), 49:34, 0:12 Лялька (Бондарев, Чердак), 50;52, 0:13 Р. Благой (Шафаренко, Никифоров), 51:08, 0:14 Толстушко (Чердак, Лялька), 58:01.

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