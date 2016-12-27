«Автомобилист» проиграл «Маунтфилду» в матче Кубка Шпенглера по хоккею

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе россиян заброшенными шайбами отметились Дмитрий Моня (1-я минута), Анатолий Голышев (38) и Михал Чайковски (40). У чехов отличились Рихард Ярушек (5, 56) и Роман Кукумберг (25, 53).

«Автомобилист» на данный момент занимает третье место в группе, в полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы проведут четвертьфинальные поединки.

В заключительном матче группы «Маунтфилд» сыграет со швейцарским «Лугано» 28 декабря. Соперник «Автомобилиста» по четвертьфиналу определится позднее.