«Автомобилист» проиграл «Маунтфилду» в матче Кубка Шпенглера по хоккею
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский хоккейный клуб «Автомобилист» уступил чешскому «Маунтфилду» со счетом 3:4 во втором матче группы Биби Торриани Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
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В составе россиян заброшенными шайбами отметились Дмитрий Моня (1-я минута), Анатолий Голышев (38) и Михал Чайковски (40). У чехов отличились Рихард Ярушек (5, 56) и Роман Кукумберг (25, 53).
«Автомобилист» на данный момент занимает третье место в группе, в полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы проведут четвертьфинальные поединки.
В заключительном матче группы «Маунтфилд» сыграет со швейцарским «Лугано» 28 декабря. Соперник «Автомобилиста» по четвертьфиналу определится позднее.
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