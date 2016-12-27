Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) успешно стартовала на турнире в Канаде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Белорусские хоккеисты уверенно начали встречу. Голами в первом периоде отметились Илья Крылович и Павел Ажгирей. Три очка по системе «гол+пас» в прошедшей игре на счету Андрея Павленко, который также отметился заброшенной шайбой и дважды ассистировал партнерам при взятии ворот соперника.

«Команда продемонстрировала отличный характер, слаженные действия на площадке. По мнению канадских тренеров и специалистов, которые присутствовали на игре, молодые белорусские хоккеисты удивили всех жесткой и плотной игрой, великолепной самоотдачей», — отметил главный тренер юношеской сборной Владимир Магдеев.

На первом этапе в группе 1 белорусские хоккеисты сыграют со сверстниками из еще трех заокеанских клубов: Calgary Buffaloes (28 декабря), Regina Pat Canadians (29 декабря), Arizona Bobcats (30 декабря).

На предварительном этапе 25 команд разделены на 5 групп, победители которых вместе с тремя командами, получившими уайлд-кард, продолжат борьбу в четвертьфинале.

Турнир для юных хоккеистов Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament проходит в канадском Калгари с 1978 года. Финальная стадия нынешних соревнований состоится на льду арены The Scotiabank Saddledome, вмещающей почти 20 тыс. зрителей.