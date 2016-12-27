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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28271155/
27 декабря 2016, 13:11 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) успешно стартовала на турнире в Канаде

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) успешно стартовала на международном турнире Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, который ежегодно проходит в Калгари. В первом матче подопечные Владимира Магдеева оказались сильнее команды Vancouver NE Chiefs, победив со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По мнению канадских тренеров и специалистов которые присутствовали на игре молодые белорусские хоккеисты удивили всех жесткой и плотной игрой великолепной самоотдачей — отметил главный тренер юношеской сборной Владимир <span class=error>Магдеев</span>. Увеличить
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Белорусские хоккеисты уверенно начали встречу. Голами в первом периоде отметились Илья Крылович и Павел Ажгирей. Три очка по системе «гол+пас» в прошедшей игре на счету Андрея Павленко, который также отметился заброшенной шайбой и дважды ассистировал партнерам при взятии ворот соперника.

«Команда продемонстрировала отличный характер, слаженные действия на площадке. По мнению канадских тренеров и специалистов, которые присутствовали на игре, молодые белорусские хоккеисты удивили всех жесткой и плотной игрой, великолепной самоотдачей», — отметил главный тренер юношеской сборной Владимир Магдеев.

На первом этапе в группе 1 белорусские хоккеисты сыграют со сверстниками из еще трех заокеанских клубов: Calgary Buffaloes (28 декабря), Regina Pat Canadians (29 декабря), Arizona Bobcats (30 декабря).

На предварительном этапе 25 команд разделены на 5 групп, победители которых вместе с тремя командами, получившими уайлд-кард, продолжат борьбу в четвертьфинале.

Турнир для юных хоккеистов Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament проходит в канадском Калгари с 1978 года. Финальная стадия нынешних соревнований состоится на льду арены The Scotiabank Saddledome, вмещающей почти 20 тыс. зрителей.

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