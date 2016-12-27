Крэйг Вудкрофт: Во втором перерыве сказал ребятам, что соперники абсолютно не знакомы с нашим характером

Мы одержали важную победу. Как я сказал игрокам в раздевалке: «В начале матча нам понадобилось немного времени, чтобы нащупать свою игру, показать наш характер и нашу игровую систему». Мне очень понравилось, как команда работала на льду и боролась в игровых моментах. Мы знали, что будем улучшать игру от периода к периоду, и у нас это получилось. Игровой план сработал, и мы смогли победить.

Третий период был лучшим в исполнении команды. Вы сказали в раздевалке перед его началом что-то особенное?

Мы просто напомнили команде, что все здорово отработали во втором периоде, чтобы мы могли вернуться в игру. После первого перерыва мы сказали: «Ребята, команда строится на характере. Во второй трети мы должны показать, что уделяем внимание всем деталям игры и действуем просто, быстро и активно». Нам удалось это во втором периоде, и мы смогли вернуться в игру. Во втором перерыве мы сказали: «Ребята, мы играем на другом уровне. Соперники абсолютно не знакомы с нашим характером, они не знают, как мы можем работать на льду, поэтому давайте покажем им это в третьем периоде!» Конечно, старт периода выдался невразумительным, нам не удалось отстоять оставшееся время в меньшинстве. Но когда игроки вернулись на лавку, мы сказали, что нам в любом случае просто необходимо забрасывать еще. И это сработало.

Как вы думаете, какая шайба была самой важной в этом матче?

Все шайбы являются очень важными в свое время. Отмечу шайбу Сергея Дрозда. Она позволила нам вздохнуть спокойнее и разрядить обстановку на льду. Думаю, именно эта шайба сбила весь атакующий настрой канадцев. Шайба Евгения Ковыршина также была очень важной. Все голы были по-своему важны в этом матче.

Возможно, какой-то момент в матче сыграл переломную роль? Например, реализация большинства или момент игры в меньшинстве…