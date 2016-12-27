Хоккеисты минского «Динамо» победили Канаду в первом матче Кубка Шпенглера
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над сборной Канады в первом матче Кубка Шпенглера со счетом 7:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белорусская команда не впервые принимает участие в престижном турнире, который проводится Давосе в 90-й раз. В прошедшей встрече не принимали участие новички минчан американский легионер Аарон Палушай и Фредрик Петтерссон, без этих игроков состав дружины Крэйга Вудкрофта выглядел привычным для текущего сезона в КХЛ.
Давос. «Валлиант Арена».
«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Лисовец — Коробов, Клинкхаммер — Эллисон — Амброжейчик; Готовец — Граборенко, Комаров — Ковыршин — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Дрозд — Волков — Павлович (к); Китаров — Стась — Степанов; Лопачук, Карабань.
Шайбы: 0:1 — Матерухин (Готовец, 2.02). 1:1 — Эббетт (Джефри, Рэймонд, 5.11). 2:1 — Норо (Эббетт, 12.57, в большинстве). 3:1 — Рэймонд (Флуд, 13.58, в большинстве). 3:2 — Ковыршин (Комаров, Матерухин, 16.50). 3:3 — Лисовец (Эллисон, 30.44, в большинстве). 4:3 — Норо (Микфликер, 40.33, в большинстве). 4:4 — Коробов (Комаров, 46.33). 5:4 — Ковыршин (Клинкхаммер, 50.25, в большинстве), 6:4 — Дрозд (Граборенко, 54.20). 7:4 — Комаров (Хенкель, Стась, 58.25, в пустые ворота).
Соперник белорусов на Кубке Шпенглера, сборная Канады, традиционно является опасным и сильным соперником. В составе североамериканцев немало квалифицированных игроков из европейских клубов, в том числе, из КХЛ. На действиях канадцев могла сказаться лишь несыгранность. Команда собралась вместе лишь за несколько дней до стартового матча.
В первом периоде и динамовцы, и канадцы не слишком утруждали себя обороной ворот. Игра на высоких скоростях продолжалась до перерыва, не стали помехой этому и частые удаления. Уже на второй минуте один из лучших снайперов «Динамо» Александр Матерухин воспользовался пасом
Во вторые двадцать минут встречи подопечным Крэйга Вудкрофта удалось реализовать большинство, после мощного броска Евгения Лисовца — 3:3. Окончательно перехватить инициативу белорусской команде удалось в третьем периоде. Вначале заключительного отрезка встречи «зубрам» вновь пришлось отыгрываться. Максим Норо вывел дружину Кленовых листьев вперед — 4:3, но далее динамовцы четырежды поразили ворота соперника и одержали важную победу.
Благодаря успеху во встрече с канадцами, минское «Динамо» 27 декабря получит день отдыха, а второй матч в группе Каттини проведет в среду, 28 декабря, со швейцарским «Давосом».
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