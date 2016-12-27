Хоккеисты минского «Динамо» победили Канаду в первом матче Кубка Шпенглера

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Белорусская команда не впервые принимает участие в престижном турнире, который проводится Давосе в 90-й раз. В прошедшей встрече не принимали участие новички минчан американский легионер Аарон Палушай и Фредрик Петтерссон, без этих игроков состав дружины Крэйга Вудкрофта выглядел привычным для текущего сезона в КХЛ.

Динамо-Минск — Канада — 7:4 (2:3, 1:0, 4:1)

Давос. «Валлиант Арена».

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Лисовец — Коробов, Клинкхаммер — Эллисон — Амброжейчик; Готовец — Граборенко, Комаров — Ковыршин — Матерухин; Шинкевич — Хенкель, Дрозд — Волков — Павлович (к); Китаров — Стась — Степанов; Лопачук, Карабань.

Шайбы: 0:1 — Матерухин (Готовец, 2.02). 1:1 — Эббетт (Джефри, Рэймонд, 5.11). 2:1 — Норо (Эббетт, 12.57, в большинстве). 3:1 — Рэймонд (Флуд, 13.58, в большинстве). 3:2 — Ковыршин (Комаров, Матерухин, 16.50). 3:3 — Лисовец (Эллисон, 30.44, в большинстве). 4:3 — Норо (Микфликер, 40.33, в большинстве). 4:4 — Коробов (Комаров, 46.33). 5:4 — Ковыршин (Клинкхаммер, 50.25, в большинстве), 6:4 — Дрозд (Граборенко, 54.20). 7:4 — Комаров (Хенкель, Стась, 58.25, в пустые ворота).

Соперник белорусов на Кубке Шпенглера, сборная Канады, традиционно является опасным и сильным соперником. В составе североамериканцев немало квалифицированных игроков из европейских клубов, в том числе, из КХЛ. На действиях канадцев могла сказаться лишь несыгранность. Команда собралась вместе лишь за несколько дней до стартового матча.

В первом периоде и динамовцы, и канадцы не слишком утруждали себя обороной ворот. Игра на высоких скоростях продолжалась до перерыва, не стали помехой этому и частые удаления. Уже на второй минуте один из лучших снайперов «Динамо» Александр Матерухин воспользовался пасом из-за ворот и открыл счет в матче. Однако частые нарушение не позволили минчанам развить свой успех. Игрой в численном большинстве воспользовались канадцы. После шайбы Эндрю Эббота на 6-й минуте периода, Максим Норо и Мэйсон Рэймонд в течении минуты дважды использовали большинство и создали для сборной Канады солидное преимущество 3:1. Однако и на этом команды не остановились. Еще до сирены на перерыв Евгений Ковыршин, удачно поборовшись на пятачке у ворот соперника, сократил отставание динамовцев — 2:3.

Во вторые двадцать минут встречи подопечным Крэйга Вудкрофта удалось реализовать большинство, после мощного броска Евгения Лисовца — 3:3. Окончательно перехватить инициативу белорусской команде удалось в третьем периоде. Вначале заключительного отрезка встречи «зубрам» вновь пришлось отыгрываться. Максим Норо вывел дружину Кленовых листьев вперед — 4:3, но далее динамовцы четырежды поразили ворота соперника и одержали важную победу.

Благодаря успеху во встрече с канадцами, минское «Динамо» 27 декабря получит день отдыха, а второй матч в группе Каттини проведет в среду, 28 декабря, со швейцарским «Давосом».