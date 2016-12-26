Вудкрофт: Минское «Динамо» приехало на Кубок Шпенглера, чтобы выиграть его

«Без сомнений, большая честь для любой команды участвовать в старейшем хоккейном турнире в мире. Мы рады, что в этом году стали его частью. Борьба за кубок обещает быть очень увлекательной. Сборная Канады привезла лучших канадцев из европейских чемпионатов. “Давос” — очень крепкий представитель швейцарской лиги, они серьёзно усилились специально к этому событию. Матчи турнира обещают быть очень интересными. Мы сможем проверить свой уровень не только в рамках КХЛ, но и на международной арене. Будем выкладываться в каждом матче и постараемся достойно представить клуб и страну на этом кубке. Наша цель — выиграть турнир. Мы здесь именно за этим. Я хочу, чтобы мы сделали это.



На этом турнире многое будет зависеть от скорости. Игры будут очень быстрыми. Перед каждым матчем я говорю игрокам, что они должны действовать быстро — быстро пасовать, быстро перемещаться, быстро находить удобные позиции. Скорость может выигрывать матчи», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.