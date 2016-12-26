«Автомобилист» проиграл «Лугано» в стартовом матче Кубка Шпенглера по хоккею

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс Вишневски (10-я минута), Раффаэле Занниц (32), Райан Гарднер (33) и Линус Класен (60). У проигравших отличились Дмитрий Моня (18) и Артем Гареев (49).

В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы сыграют четвертьфинальные поединки.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с чешским «Маунтфилдом» 27 декабря. «Лугано» встретится с чешским клубом на следующий день.