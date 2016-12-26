«Автомобилист» проиграл «Лугано» в стартовом матче Кубка Шпенглера по хоккею
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл швейцарскому «Лугано» со счетом 2:4 в первом матче группы Биби Торриани Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс Вишневски (10-я минута), Раффаэле Занниц (32), Райан Гарднер (33) и Линус Класен (60). У проигравших отличились Дмитрий Моня (18) и Артем Гареев (49).
В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Остальные клубы сыграют четвертьфинальные поединки.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с чешским «Маунтфилдом» 27 декабря. «Лугано» встретится с чешским клубом на следующий день.
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