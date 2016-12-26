«Юность»: С момента внесения мельдония в список запрещенных препаратов хоккеистами команды препарат не применялся

«26 декабря на сайте euroradio.fm была размещена информация о закупке ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» препарата «Милдронат», содержащего в составе запрещенное для применения спортсменами вещество мельдоний.



Хоккейный клуб «Юность-Минск» заявляет, что в своей спортивной деятельности придерживается правил борьбы с допингом и не поощряет применения спортсменами запрещенных препаратов.



Ситуацию поясняет врач спортивной медицины, начальник отдела медицинского обеспечения ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» Андрей Константинович:

«Милдронат» может использоваться спортсменами для лечения заболеваний, но только при оформлении терапевтического исключения. С момента внесения мельдония в список запрещенных препаратов хоккеистами команды «Юность-Минск» не применялся данный препарат. После матчей проводятся допинг-тесты. И отсутствие положительных результатов на запрещенные вещества в анализах спортсменов нашего клуба подтверждают это.



Задание на закупку организацией тех или иных препаратов оформляется в конце года, имеет предварительный характер и охватывает все 12 месяцев следующего. Предвидеть, кому, когда и какой препарат может понадобиться в будущем, невозможно. Проводя тендер, организация только определяет компанию, у которой будут приобретаться лекарственные средства.



Сама закупка препаратов происходит при их необходимости. В случае с содержащими запрещенные вещества — только после оформления терапевтического исключения. Однако после внесения «Милдроната» в список запрещенных препаратов, хоккейным клубом «Юность-Минск» ни он, ни его аналоги не приобретались, — говорится в заявлении.