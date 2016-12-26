Екатеринбургский «Автомобилист» возьмет старт на Кубке Шпенглера

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Кубок Шпенглера — старейший международный турнир в мире, ежегодно проводимый в швейцарском Давосе в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом, что, конечно, добавляет ему колорита.

Назван он в честь Карла Шпенглера — швейцарского врача, посвятившего большую часть жизни борьбе с туберкулезом и покровительству спортивного движения в родном городе. Он курировал горнолыжные секции, основанные отцом, и был одним из организаторов первого хоккейного турнира в 1923 году. Его идея заключалась в том, что он хотел объединить в турнире страны, противостоявшие друг другу в Первой мировой войне, и принести таким образом в Европу мир. От войн и военных конфронтаций это Старый Свет не уберегло, но Кубок Шпенглера стал традиционным и одним из самых авторитетных хоккейных соревнований.

В 2016 году турнир пройдет 90-й по счету раз и станет юбилейным.

Игры пройдут на местном стадионе «Вейлант Арена», который вмещает чуть больше 7 тыс. зрителей и является домашним для местного хоккейного клуба «Давос».

Участниками турнира в 2016 году станут шесть коллективов. КХЛ представят минское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист». Также в нем примут участие чешский «Маунтфилд», швейцарские «Давос» и «Лугано» и сборная Канады, традиционно собираемая на Кубок Шпенглера из хоккеистов, выступающих в Европе.

Так как турнир выполняет в первую очередь гуманитарную миссию, его система имеет несколько непривычный вид. Команды разбиты на группы Торриани и Каттини. Причем, победители групп сразу выходят в полуфинал, тогда как остальные участники оказываются в четвертьфинале, где и разыгрывают путевки в следующий раунд Кубка.

Сборная Канады является действующим победителем турнира и, по традиции, будет его главным фаворитом. А для российских любителей будет любопытен тот факт, что из 23 человек пятеро представляют КХЛ, причем четверо загребский «Медвешчак».

— вратарь Дрю Макинтайр, защитники Шон Моррисонн и Блейк Парлетт, а также форвард Колби Дженовей. Еще один представитель КХЛ в сборной Канады — защитник финского «Йокерита» Чарльз Дженовей.

Полностью состав сборной Канады на Кубок Шпенглера выглядит следующим образом.

Вратари: Джордан Кук («Лангнау», NLA), Зак Фукале («Брэмптон», ECHL), Дрю Макинтайр («Медвешчак», КХЛ).

Защитники: Марк Флад («Ред Булл», EBEL), Чарльз Дженовей («Йокерит», КХЛ), Брэндон Гормли («Олбани», АХЛ), Шон Хешка («Кярпят», Лиига), Шон Моррисонн, Блейк Парлетт (оба — «Медвешчак», КХЛ), Максим Нуро («Берн», NLA), Даниэль Вукович («Женев-Серветт», NLA).

Нападающие: Грегори Кэмпбелл, Мэйсон Рэймонд (оба — без клуба), Эндрю Эббет («Берн», NLA), Колби Дженовей («Медвешчак», КХЛ), Дастин Джеффри («Лозанна», NLA), Марк-Антуан Пуйо, Джейкоб Макфликер (оба — «Биль-Бьен», NLA), Дэвид Макинтайр («Цуг», NLA), Ник Сполинг («Женев-Серветт», NLA), Крис ДиДоменико («Лангнау», NLA), Кори Эммертон («Амбри-Пиотта», NLA), Джеймс Шеппард («Клотен», NLA).

Также отечественным болельщикам будет интересно понаблюдать за игрой клубов КХЛ — минского «Динамо» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Минчане еще летом публично озвучили задачу выиграть турнир. Об этом в конце июня рассказал исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора Павел Бурба.

«Задачи, которые поставлены перед нами, — выход в плей-офф КХЛ и победа в Кубке Шпенглера. Значимость последнего турнира не стоит недооценивать. Это старейшее клубное соревнование Европы, которое будет проводиться в 90-й раз.

Оно активно освещается в СМИ по обе стороны океана. Для развития имиджа нашего клуба, города и страны успешное выступление в этом турнире немаловажно, — приводит слова Бурбы пресс-служба клуба.

В Западной конференции регулярного сезона КХЛ минчане после 43 матчей имеют на своем счету 73 очка и занимают пятую строчку. В последнем на данный момент матче против омского «Авангарда» динамовцы одержали победу с минимальным счетом — единственный гол на счету Александра Павловича. Причем для бело-голубых эта победа стала пятой подряд.

Состав минского «Динамо» на Кубок Шпенглера.

Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко, Кирилл Готовец, Павел Казакевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.

Непосредственно в Швейцарии к команде присоединится новичок клуба правый нападающий Фредрик Петтерсон, не понаслышке знакомый с Кубком Шпенглера, поскольку три сезона провел в швейцарском «Лугано». И даже выходил с ним в прошлом году в финал турнира, где вместе с командой уступил сборной Канады со счетом 3:4.

«Автомобилист» же, по словам главного тренера Владимира Крикунова, с которым 22 декабря руководство клуба продлило контракт до 2018 года, к турниру целенаправленно не готовился, поскольку был занят решением куда более насущных проблем в регулярном сезоне.

«Специально к Кубку Шпенглера мы не готовимся, ведь у нас важные матчи в регулярном чемпионате. Мы не ставим там никаких задач, важнее подготовиться к играм в «регулярке»,

— цитирует Крикунова ТАСС.

«Автомобилист» в 44 играх набрал 56 очков и расположился на 10-й позиции Восточной конференции. 19 декабря команда одолела во Владивостоке местный «Адмирал», однако, чередуя победы с поражениями, в регулярном чемпионате КХЛ никак не может догнать конкурента. На данный момент отставание «Автомобилиста» составляет пять очков.

В 2015 году екатеринбуржцы дошли до полуфинала Кубка Шпенглера, где проиграли «Лугано» (0:3).

Группу Торриани в нынешнем году составили «Лугано», «Автомобилист» и «Маунтфилд», а группу Каттиани, соответственно, «Давос», минское «Динамо» и сборная Канады.

Ближайшие матчи Кубка Шпенглера.

26 декабря.

«Лугано» — «Автомобилист», 17.00 мск.

«Динамо» Мн — сборная Канады, 22.15 мск.