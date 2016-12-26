«Динамо» Мн назвало состав на Кубок Шпенглера, Петтерссон присоединится позже
Минское «Динамо» объявило состав команды, который отправился на Кубок Шпенглера.
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Новичок Фредрик Петтерссон присоединится к команде в Швейцарии.
Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.
Защитники:
Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.
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