«Динамо» Мн назвало состав на Кубок Шпенглера, Петтерссон присоединится позже

31 января 2009 года вошло в историю нашего хоккея одной замечательной победой и одним смешным конфузом. В финальном матче Кубка Шпенглера минское «Динамо» одолело швейцарский «Давос», а потом так бурно отметило победу в раздевалке, что сломало почетный трофей….