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26 декабря 2016, 10:43 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

«Динамо» Мн назвало состав на Кубок Шпенглера, Петтерссон присоединится позже

Минское «Динамо» объявило состав команды, который отправился на Кубок Шпенглера.

Минское Динамо объявило состав команды который отправился на Кубок Шпенглера. Увеличить
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Новичок Фредрик Петтерссон присоединится к команде в Швейцарии.

Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко, Кирилл Готовец, Павел Казакевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.

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