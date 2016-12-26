«Автомобилист» и минское «Динамо» начинают борьбу за Кубок Шпенглера по хоккею

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Традиционными участниками рождественского турнира являются местный клуб «Давос» и сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих за европейские команды. Помимо «Автомобилиста» и «Динамо» из столицы Белоруссии, на сей раз организаторы пригласили еще одну швейцарскую команду — «Лугано», а также чешский «Маунтфилд» из Градеца-Кралове.

На начальном этапе команды разбиты на две группы, которые носят имена знаменитых в прошлом швейцарских хоккеистов, олимпийских призеров Биби Торриани и Ганса Каттини. «Автомобилист» в группе Торриани сыграет в понедельник с «Лугано», дата матча уральцев с «Маунтфилдом» зависит от результата первой встречи. Проигравший играет с чехами 27 декабря, победитель — 28 декабря.

«Динамо» начинает турнир 26 декабря матчем с командой Канады, неудачник этой встречи играет с «Давосом» на следующий день, победитель — 28 декабря. Победители групп выходят в полуфинал (30 декабря), остальные команды проведут четвертьфинальные встречи 29 декабря. 31 декабря состоится финал Кубка Шпенглера, начало которого запланировано на 14:00 мск.

Первый хоккейный турнир в швейцарских Альпах прошел в 1923 году и вскоре стал традиционным, взяв паузу лишь на два первых года Второй мировой войны. Начиная с 1960-х годов в Давос стали приезжать советские клубы, первым отечественным победителем турнира стал столичный «Локомотив» в 1967 году. В дальнейшем Кубок Шпенглера завоевывали ленинградский СКА, столичные «Динамо» «Крылья Советов» и «Спартак», а также магнитогорский «Металлург». Последним отечественным обладателем Кубка Шпенглера в 2010 году стал СКА из Санкт-Петербурга, чаще других главный приз доставался «Спартаку» — пять раз.

Хозяева из «Давоса» выигрывали трофей 15 раз, в прошлом году в 13-й раз титул достался сборной Канады, обыгравшей в финале «Лугано».