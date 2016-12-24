Чемпионат Беларуси. «Лида» разгромила «Брест», «Витебск» одолел Беларусь U-20
В рамках турнира за 7−12-е места первенства страны «Лида» обыграла «Брест», а «Витебск» одолел команду Беларусь U-20.
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Лида — Брест — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 — Кирпиченок (Тарасевич, Ковалевич, 3.47). 2:0 — Филиппов (Петров, Корсаков, 22.57 — бол.). 3:0 — Пстыга (Кирпиченок, Ковшик, 33.59). 4:0 — Ф. Качан (Буйницкий, Петров, 41.46). 4:1 — Рашевский (Лемачко, Залузький, 43.41). 5:1 — М. Вальков (Орлюк, 48.38). 6:1 — Петров (57.56).
Витебск — Беларусь U-20 — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 — Дроздов (Голубев, Бондарь, 26.39). 1:1 — Ивановский (Куцырь, 53.36). 2:1 — Пришивалко (Логунов, Новик, 59.50).
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