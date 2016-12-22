Рекордное количество зрителей посмотрело игры Кубка Первого канала на «Матч ТВ»
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рекордное количество зрителей посмотрело трансляции матчей российского этапа Еврохоккейтура Кубка Первого канала на «Матч ТВ». Об этом сообщает
пресс-служба телеканала.
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После стартового матча российской команды Первый канал отменил трансляции оставшихся игр московского этапа Евротура, сославшись на низкие рейтинги хоккея. Вместо встречи Россия — Чехия (5:1) 16 декабря была показана передача «Давай поженимся». Трансляции матчей Кубка Первого канала были перенесены на «Матч ТВ», который показал игру Россия — Чехия с третьего периода.
В заявлении
«Все полученные данные заметно превысили среднегодовые аудиторные показатели трансляций “Матч ТВ” (4,5% в возрастной группе 18+)», — говорится в сообщении.
Права на показ матчей были получены «Матч ТВ» прямо по ходу турнира.
«Схема передачи трансляций с других каналов уже была отработана во время Олимпийских игр, — заявила генеральный продюсер “Матч ТВ” Тина Канделаки. — Мы считаем логичным, чтобы спорт продвигался на общедоступном национальном канале. “Матч ТВ” внимательно изучает предпочтения нашей зрительской аудитории, и мы рады тому, что зрители своим высоким интересом и участием подтверждают правильность нашего выбора».
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