Хоккеисты юниорской сборной РФ переиграли сверстников из Чехии в выставочном матче
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 16 лет) одолели сверстников из команды Чехии во втором выставочном матче на льду соперников.
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Встреча, прошедшая в среду в Чехии, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу россиян.
В первом товарищеском матче, который состоялся во вторник, победу также одержали российские хоккеисты — 3:2.
Третий выставочный матч между чешскими и российскими юниорами пройдет 22 декабря.
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