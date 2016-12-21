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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28214927/
21 декабря 2016, 23:11 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной РФ переиграли сверстников из Чехии в выставочном матче

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 16 лет) одолели сверстников из команды Чехии во втором выставочном матче на льду соперников.

МОСКВА 21 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Хоккеисты <span class=error>юниорской</span> сборной России (игроки не старше 16 лет) одолели сверстников из команды Чехии во втором выставочном матче на льду соперников. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Чехии, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу россиян.

В первом товарищеском матче, который состоялся во вторник, победу также одержали российские хоккеисты — 3:2.

Третий выставочный матч между чешскими и российскими юниорами пройдет 22 декабря.
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