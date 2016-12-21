Хоккеисты юниорской сборной РФ переиграли сверстников из Чехии в выставочном матче

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Встреча, прошедшая в среду в Чехии, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу россиян.

В первом товарищеском матче, который состоялся во вторник, победу также одержали российские хоккеисты — 3:2.

Третий выставочный матч между чешскими и российскими юниорами пройдет 22 декабря.