Теему Селянне: Не забуду московскую очередь в первый «Макдоналдс»!

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Два самых великих финна в истории мирового хоккея расположились на соседних местах в раздевалке. Гладколицый Яри Курри, в последнем сезоне своей фантастической карьеры (не было у Уэйна Гретцки лучшего партнера по звену!) преодолевший планку в 600 голов, и отрастивший усы Теему Селянне, впоследствии его по этому показателю обогнавший. А в заключительном своем сезоне, в 43 года, ухитрившийся стать самым ценным игроком Олимпиады в Сочи и в четвертьфинале отправить вон с турнира блеклую сборную России. Упустить шанс сфотографироваться с таким дуэтом, коль скоро мне выпала возможность оказаться в такой обстановке, было невозможно.

Скоро должен был начаться матч легенд, посвященный 70-летию отечественного хоккея. От обилия звезд рябило в глазах. Рядом с финнами в стильной кепке по раздевалке расхаживал главный тренер Майк Кинэн, объясняя команде, что играть она будет в пять защитников, и шестым придется стать кому-то из форвардов, — доля эта в итоге выпала Алексею Морозову. В форму полевого игрока переодевался президент ФХР Владислав Третьяк, принципиально не встающий в ворота после окончания карьеры. В судейской форме заходил президент ИИХФ Рене Фазель, моментально начавший обниматься и позировать с Кинэном. Снимал очки и тут же превращался из телеведущего в хоккеиста четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» и «Детройта» Лэрри Мерфи.

А какова концентрация суперзвезд на нескольких квадратных метрах в другой раздевалке — Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов. Посмотришь налево от этих трех богатырей — увидишь Александра Якушева, посмотришь направо — Сергея Федорова. Спустя несколько минут Буре с Федоровым будут забивать с пасов друг друга, как в старые добрые. А шайба лучшего игрока Суперсерии-72 Якушева, которому 2 января исполнится 70 лет, едва не станет победной — но Селянне сравняет счет секунд за 20 до сирены.

После матча, завершившегося вничью, автор хет-трика Селянне готов был обнимать весь мир. Девушке-корреспондентке великий финн даже подарил клюшку, и она, ошеломленная такой щедростью, металась по подтрибунным помещениям в поисках маркера, чтобы заполучить на ней автограф легенды. А мы в это время разговаривали с Селянне для «СЭ». Не затрагивая те темы, о которых он накануне уже рассказывал на Международном хоккейном форуме, — об открытии своей детской академии и нежелании быть тренером, символике выступления Патрика Лайне за «Виннипег» (первый заокеанский клуб Селянне) и влиянии дисквалификации Романа Еременко за употребление кокаина на репутацию всего финского спорта. Другим тем тоже хватало.

Рядом переодевался и с интересом слушал беседу генеральный менеджер «Йокерита» Курри, с которого грех было не начать. Пусть даже после Сочи на предложение вернуться в родной клуб и отыграть сезон в КХЛ рекордсмен олимпийских турниров по числу набранных очков согласием так и не ответил….

У ЛАЙНЕ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ, ЧТОБЫ ЗАБИТЬ БОЛЬШЕ НАС С КУРРИ

— Какое удовольствие — играть вместе с Яри! — восклицает Селянне. — Он был моим идолом, когда я рос. Его фотографии висели у меня на стене, я прочитал его книгу, когда мне было 15 лет. Курри был моей ролевой моделью. До тех пор, пока я с ним не познакомился (хохочет, а Курри и вовсе сгибается пополам. — Прим. И. Р.). А если серьезно — классный парень, мой большой друг.

— Нет желания в каком-нибудь показательном матче сыграть в одном звене с Курри и Патриком Лайне, восходящей финской суперзвездой?

— Отличная идея, которая, кстати, раньше мне в голову не приходила!

— По-вашему, у него есть шанс забить в НХЛ больше, чем вы и Курри?

— Потенциал для этого у него есть. Так что — да, такое возможно. Но необходимо одно условие. Чтобы добиться таких результатов, нужно, чтобы тебе в карьере повезло по части отсутствия серьезных травм.

Поскольку Яри был моим кумиром, мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь смогу обогнать его по голам, очкам и вообще каким-либо показателям. И когда это удалось — стало для меня очень большим событием. Так что в жизни не бывает ничего невозможного.

— Бывает. Мы так и не увидели Селянне в КХЛ, что после включения в лигу «Йокерита», вашей первой команды, после Сочи казалось возможным. И очень здесь всем хотелось.

— И это было возможно. Я очень долго об этом думал. Но все-таки понял, что надо заканчивать карьеру. Желание проводить время с семьей перевесило.

— Вашего сына, слышал, могут задрафтовать в НХЛ?

— Не знаю. Все-таки не думаю, что он до такой степени хорош. Сын — хороший игрок, но чтобы быть задрафтованным клубом НХЛ… Это все же другая история.

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ СВОИХ ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ — КОРОЛЕВА И САЛЕЯ

— Где вы сейчас проводите больше времени — в Калифорнии или Финляндии?

— В Калифорнии. На родину приезжаю только летом, ну и еще пару раз в течение сезона — на недельку-другую. Сейчас вот мне очень нравится в Москве. Когда Роман (Ротенберг. — Прим. И. Р.) предложил приехать и сыграть, я посоветовался с женой, и она моментально сказала: «Конечно, надо ехать!».

Я был здесь позапрошлым летом, и люди в России всегда относились ко мне очень тепло, с огромным гостеприимством. И сама столица, если не считать пробок, великолепна. Помню, как первый раз приезжал в Москву еще в советские времена на «Приз Известий», когда мне удалось стать лучшим бомбардиром в 1989-м году (на самом деле — в 1990-м. — Прим. И. Р.).

Сейчас это совсем другой город. А тогда смотрелось страшновато — везде солдаты с оружием. О, вспомнил, — это был год, когда в России открыли первый «Макдоналдс»! Это было невероятно — очередь в него вилась, наверное, целую милю! Не забуду и старую арену (Дворец спорта в «Лужниках»), в которой ощущалось очень много великой хоккейной истории.

А вообще мне всегда нравилось сюда приезжать, и у меня всегда было много друзей-россиян в моих командах НХЛ. Занятная вещь — когда нас, европейцев, приглашают играть в НХЛ, мы там держимся вместе. В Европе мы, финны, шведы, русские, могли особо не общаться друг с другом, а за океаном объединяемся и всегда поддерживаем друг друга.

— Как это было в «Виннипеге», когда вы туда приехали, и это была одна из самых европейских команд в истории НХЛ?

— Абсолютно! Вон, видите, Алексей (Жамнов. — Прим. И. Р.) коньки надевает? Он был не только центром нашего звена, который отдал мне кучу голевых передач, но и соседом по комнате на выездах. Братья Мироновы, Королев, Баутин, Давыдов… У меня всегда были особые отношения с русскими!

И я всегда буду помнить своих товарищей, погибших в ужасной авиакатастрофе «Локомотива», — Игоря Королева, Руслана Салея. С Русланом мы жили неподалеку друг от друга в Анахайме и много общались. Знаете, одним из моих самых больших страхов в жизни было то, что произойдет нечто подобное… Очень, очень больно.

МАЙОРОВ СТАЛ ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ УМНЫМ УЧИТЕЛЕМ

— В соседней раздевалке один из тренеров российских «Легенд хоккея» — Борис Майоров. Была ли у вас в Москве возможность пообщаться с человеком, на стыке 80-х и 90-х тренировавшим вас в «Йокерите»?

— Да. Мы встретились вчера (в прошлую пятницу. — Прим. И. Р.) и долго проговорили. И крепко обнялись. Майоров — великий тренер и большой джентльмен, он очень помог мне в ранние годы. Между прочим, он по-прежнему отлично говорит по-фински. Меня очень впечатлило, насколько хорош его финский спустя столько лет после отъезда из страны.

— Что главное дал Майоров для вашего развития?

— Он учил меня выигрывать. Учил максимально использовать сильные стороны. Назову Майорова очень умным учителем. Ему хватало времени и терпения, чтобы объяснить все, что он хотел втолковать мне и моим партнерам. Игроки его по-настоящему уважали, а я убежден, что когда ты уважаешь своего тренера, а он — хоккеистов, и между ними складываются великолепные человеческие взаимоотношения, они и играют намного лучше. Именно таков был тренер Майоров.

— То есть он не был типично советским специалистом, предпочитавшим диктаторские методы работы?

— Нет, нет! Он был очень культурен и всегда действовал не силой и угрозами, а убеждением и умом.

НАША МОЛОДАЯ КОМАНДА ЕЩЕ НЕ БЫЛА ГОТОВА К ТУРНИРУ УРОВНЯ КУБКА МИРА

— Финляндия на всех крупных турнирах до Кубка мира-2016 обыгрывала Россию — и в полуфинале Олимпиады в Турине, и в четвертьфинале Сочи. На московских чемпионатах мира 2007 и 2016 годов происходило то же самое. Почему же в Торонто россиянам удалось победить — не то чтобы легко, но без серьезных проблем?

— Да, легко, не надо стесняться этого слова. Наша команда в этом ее виде еще не была готова для турнира такого уровня. Очень много молодых ребят, никогда не игравших на подобных соревнованиях. Да, они растут, но пока эти ботинки оказались для них слишком большими.

— Верно ли говорить, что команда Суоми пожертвовала результатом на этом турнире, чтобы дать неоценимый опыт множеству молодых хоккеистов и молодому тренеру Марьямяки?

— Не думаю, что хоть кто-нибудь думал, что мы можем выиграть весь этот турнир. Сейчас у нас в сборной происходит процесс учебы, строительства. Раньше в финской команде был этакий стержень, позвоночник — вместе со мной в него входили Саку Койву, Лехтинен, Нумминен, Тимонен. Он существовал много-много лет. Но настал момент смены поколений, для «переобувки», а это всегда требует времени. Это никогда не бывает просто. У нас есть множество отличных молодых хоккеистов, и я вижу у сборной Финляндии очень гордое будущее.

— Через сколько лет сборная Финляндии снова будет претендовать на золото в турнирах с участием всех сильнейших?

— Думаю, новому поколению это удастся. Легко не будет, конкуренция огромна. Но посмотрите на прошлый сезон — мы выиграли юниорский и молодежный чемпионат мира, на взрослом дошли до финала, и к высокому уровню подтягиваются все новые и новые молодые. У финского хоккея яркое будущее, и в ближайшие десять лет я жду появления чемпионской команды.

— Вы становились серебряным и трижды — бронзовым призером Олимпиад. Боль, что до золота не хватило совсем чуть-чуть, по-прежнему с вами?

— Не могу сказать, что я этим разочарован, — такова жизнь. У меня был шанс что-то на этом уровне выиграть. Увы, не удалось. Но главным событием в моей карьере стал выигрыш Кубка Стэнли (с «Анахаймом». — Прим. И. Р.). Для меня нет вопроса, какое достижение в хоккее — самое большое. Это — моя корона.

Игорь РАБИНЕР

из Парка легенд.