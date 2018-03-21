Мяус: Командам игроков до 21 года стоит участвовать в бенди на Универсиаде-2019

Источник: ИТАР-ТАСС

«Нам надо сейчас уже подумать и на техническом комитете это озвучить, какие команды (я знаю, что до 25 лет студенческая команда считаться будет) от стран у нас будут играть на Универсиаде. Это же не первая сборная будет, это [должны быть] молодежные или юниорские. Надо подумать, чтобы туда профессионалы не попадали высокой категории», — сказал он.

Мяус уточнил, что, по его мнению, для участия подходят молодежные команды до 21 года. «Можно первую сборную привезти: они же тоже подходят — учатся. До 25 лет — это уже серьезный игрок. Мне бы хотелось, чтобы молодые ребята участвовали», — подчеркнул он.