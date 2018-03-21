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20:45 (мск), источник: ТАСС

Мяус: Включение бенди в олимпийскую программу не является самоцелью

УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Возможность включения бенди в число олимпийских видов спорта реальна, но не является самоцелью для России. Такое мнение высказал в среду журналистам член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

Источник: ИТАР-ТАСС

«В Олимпийские игры попасть — не панацея. Для нашего вида спорта главное, чтобы мы внутри страны развивались. <…> Олимпиада — это цель, но не самоцель», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Мяус добавил, что к технически сложным видам спорта, таким, как бенди, всегда относятся с осторожностью из-за необходимости соответствующей инфраструктуры, в том числе наличия крытых стадионов, каких, к примеру, нет в Пекине. «Если попадать в программу Олимпийских игр в Пекине, то это будет не в самом Пекине, а в Харбине. Речь об этом ведется, потому что в Харбине есть прекрасные погодные условия, такие же условия зимой, как в Хабаровске — очень морозно», — уточнил он.

По словам Мяуса, в число олимпийских видов спорта уже включены хоккей на траве, гандбол, водное поло, но, по его мнению, бенди развивается на уровне не ниже, чем они. «Реально это или нереально — мы всегда мечтаем, и мечты выполняются. Можно издеваться над руководителем федерации, можно говорить, что это утопия, “маниловщина” какая-то. <…> Когда мы построили в Кемерово крытый Дворец спорта, говорили, что никто больше никогда не построит: пожалуйста — Ульяновск построил, пожалуйста — построил Красноярск, <…> в Хабаровске построили, в Иркутске будет строиться», — подчеркнул он.

Член исполкома ФХМР добавил, что надеется после того, как сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом, на федеральную целевую программу, по которой еще ряд регионов сможет построить крытые катки. «Попадем мы на Олимпиаду, не попадем — это дело, как говорится, перспективы, но в России надо строить [крытые] катки, надо развивать бенди. А то у нас получается, что матч не могут провести, потому что в январе лед растает», — сказал Мяус.

Ранее Мяус сообщал ТАСС, что надеется на включение бенди в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Летом Национальный олимпийский комитет Китая направит письмо в Международный олимпийский комитет с предложениями по новым видам спорта.

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