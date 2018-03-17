В финале — «СКА-Нефтяник» и «Енисей»!

Источник: Советский спорт

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НЕ ПОМЕШАЛО

Из Хабаровска в Иркутск «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» отправились 14 марта в разном настроении (хабаровчане выиграли оба домашних матча повели в серии 2−0), но в одном самолете рейсом SU5652 авиакомпанией Aurora Airlines. Время в пути — 3 часа 40 минут. Сущий пустяк для тех, кто ежемесячно проводит в воздухе не меньше суток.

А вариантов-то особо и не было. Автобус расстояние в 3211 км преодолеет за двое суток — рискуешь к игре не успеть. Поезд от Хабаровска до берегов Ангары едет еще дольше — 57−62 часа. Выбирай на вкус!

До гостиницы (гости) и своих квартир (хозяева) игроки и тренеры добрались, когда в Иркутске уже наступило 15 марта.

А на следующий день в Иркутске было небольшое землетрясение с точками 4−5 баллов. Очевидцы рассказывают, что пятиэтажки и особенно девятиэтажки качались очень ощутимо. Толчки почувствовали даже жители первых этажей. Однако отель, в котором поселился «СКА-Нефтяник», оказался в стороне от этого природного катаклизма. Игроки и тренеры узнали о землетрясении от родственников и местных журналистов.

На проведение матча землетрясение не повлияло. Как и предполагалось, хозяева выставили самый боевой состав с вратарем Григорием Лапиным и форвардомЕвгением Иванушкиным, которые не играли во втором матче серии. Иванушкин открыл счет. Он же, после ответного мяча Юрия Шардакова мог вновь вывести хозяев вперед, но не забил пенальти — мяч отбил Денис Рысев, еще в прошлом сезоне игравший в иркутской команде. Гости прибавили в движени и к перерыву повели 3:1. Один из голов — на счету Павла Рязанцева, у которого в последних встречах немного сбился прицел. Гол в Иркутске — как иньекция уверенности перед финалом.

Хозяева не забили еще один пенальти — Игорь Вассерман при счете 2:4 пробил мимо. Последние шесть минут гости играли ввосьмером против 11 соперников, «Байкал-Энергия» создал два супермомента, но пракрасно сыграл Рысев.

КТО ОСТАНОВИТ КРАСНОЯРСКУЮ ТРОЙКУ?

После двух домашних побед «Енисей» отправился в Кемерово на поезде. Но прямого сообщения между Красноярском и Кемеровом нет. Красноярцы выбрали следующий вариант: купили билеты до станции Тайга, а оттуда — 106 км на автобусе до места проведения матча. Все путешествие занимает около 11 часов. Хоккейная форма (17 огромных баулов) отправилась на автомобиле.

По традиции в соседний город отправились и около сотни красноярских болельщиков.

Такая долгая дорога не помешала красноярцам во второй раз в серии крупно обыграть кемеровчан. Вновь великолепно сыграла атакующая тройка «Енисея’Алмаз Миргазов — Сергей Ломанов — Эрик Петтерссон. Нападающие забили шесть из семи мячей своей команды. Еще один добавил Дмитрий Макаров. Особено постарался швед Петтерссон, оформивший хет-трик. Но все эти подвиги «Енисею» уже нужно забыть. 25 марта его ждет главный матч сезона — в Хабаровске красноярцы будут биться за золото со «СКА-Нефтяником».

За бронзовые медали поспорят «Кузбасс» и «Байкал-Энергия». Первый матч пройдет в Кемерове 22 марта, ответный — в Иркутске 25 марта.

СТАТИСТИКА

ПОЛУФИНАЛЫ

Байкал-Энергия (Иркутск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:4

Счет в серии: 0−3 (1:12, 3:8, 3:4).

Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 2:7

Счет в серии: 0−3 (4:13, 3:7, 2:7).

Ближайшие матчи. За 3-е место. 22 марта, четверг. Кузбасс — Байкал-Энергия. 25 марта, воскресенье. Байкал-Энергия — Кузбасс.

ФИНАЛ