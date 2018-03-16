«Енисей» вышел в финал плей-офф ЧР по бенди

Встреча, прошедшая в Кемерово в пятницу, завершилась победой гостей со счетом 7:2. В составе «Енисея» три гола забил Эрик Петтерсон (на 8-й, 49-й и 51-й минутах), дублем отметился Сергей Ломанов (79, 88), также отличились Алмаз Миргазов (36) и Дмитрий Макаров (87). У хозяев отличились Олег Земцов (30) и Денис Криушенков (74).