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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» вышел в финал плей-офф ЧР по бенди

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл кемеровский «Кузбасс» в третьем матче серии и вышел в финал плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Кемерово в пятницу, завершилась победой гостей со счетом 7:2. В составе «Енисея» три гола забил Эрик Петтерсон (на 8-й, 49-й и 51-й минутах), дублем отметился Сергей Ломанов (79, 88), также отличились Алмаз Миргазов (36) и Дмитрий Макаров (87). У хозяев отличились Олег Земцов (30) и Денис Криушенков (74).

«Енисей» выиграл серию с общим счетом 3−0 и вышел в финал плей-офф чемпионата России, где встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником», обыгравшим иркутский клуб «Байкал-Энергия» (3−0).

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