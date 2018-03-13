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21:10 (мск), источник: ТАСС

Мяус: «Енисей» и «СКА-Нефтяник» сделали хороший задел для выхода в финал ЧР по бенди

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Красноярский «Енисей» и хабаровский «СКА-Нефтяник» имеют отличные шансы на выход в финал чемпионата России по бенди. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник во вторых матчах полуфинальной стадии плей-офф турнира «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» со счетом 8:3, а красноярский «Енисей» победил кемеровский «Кузбасс» (7:3). Хабаровская и красноярская команды повели 2−0 в серии до трех побед.

«Красноярский “Енисей” и хабаровский “СКА-Нефтяник” сделали хороший задел, но не более того. Можно привести в пример полуфинальные встречи чемпионата Швеции, когда “Эдсбюн”, проигрывая “Вилле” 0−2 в серии, собрался и победил 3−2. По сравнению с первыми матчами серии “Кузбасс” и “Байкал-Энергия” играли значительно интереснее. Конечно, фаворитами в третьих матчах смотрятся “Енисей” и хабаровский СКА, но ничего нельзя исключать», — сказал Мяус.

Следующие матчи пройдут 16 марта. «Байкал-Энергия» сыграет с хабаровским «СКА-Нефтяником» в Иркутске, а «Кузбасс» примет «Енисей» в Кемерове.

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