«Енисей» забил «Кузбассу» «всего» семь и заставил понервничать

Источник: Советский спорт

Но во вторник «Енисей» забил «всего» семь мячей, тогда как накануне отличился аж 13 раз. Красноярцы контролировали ход встречи и к перерыву вели 4:0. Забивали игроки атаки — Миргазов, Петтерссон (после блестящей стенки с Ломановым) и Ломанов, а также примкнувший к ним Андрей Прокопьев. К минусам первого тайма можно отнести попадание мячом в лицо Миргазову.

Однако отрезок с 72-й по 78-ю минуты один из фаворитов чемпионата проиграл 1:3 и 2900 зрителям, думается, при счете 5:3 стало тревожно. Но тут забили Ломанов и Петтерссон (в пустые ворота с передачи Миргазова) и все стало на свои места. После финального свистка наставник гостей Алексей Китьков даже улыбался — его команда во втором матче выглядела очень достойно.