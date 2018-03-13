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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья Тютюков отстранён до конца чемпионата России по хоккею с мячом

Судейско-экспертная комиссия Федерации хоккея с мячом России отстранила арбитра Евгения Тютюкова от работы до конца текущего чемпионата России. Такое решение было принято на основании просмотренных видеоматериалов матча между кемеровским «Кузбассом» и ульяновской «Волгой», состоявшимся 9 марта и завершившимся со счётом 4:2 в пользу сибиряков.

Источник: РИА "Новости"

Судьи назначили три пенальти в ворота «Волги» и один в ворота «Кузбасса», при этом кемеровчане ни один 12-метровый не реализовали. Судейско-экспертная комиссия выявила нарушение пункта правил игры 1.34.5. подпункт (А) (если кто-то из игроков атакующей команды совершает ошибку непосредственно перед тем, как должен быть выполнен штрафной удар, то, если мяч попадает в ворота, удар повторяется). Решение арбитра Тютюкова признано ошибочным и ему была поставлена неудовлетворительная оценка.

Кроме того, судья-инспектор матча Роман Попиков за допущенные ошибки лишён оплаты работы за данный матч и отстранён до конца чемпионата России.

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