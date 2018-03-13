Судья Тютюков отстранён до конца чемпионата России по хоккею с мячом

Судьи назначили три пенальти в ворота «Волги» и один в ворота «Кузбасса», при этом кемеровчане ни один 12-метровый не реализовали. Судейско-экспертная комиссия выявила нарушение пункта правил игры 1.34.5. подпункт (А) (если кто-то из игроков атакующей команды совершает ошибку непосредственно перед тем, как должен быть выполнен штрафной удар, то, если мяч попадает в ворота, удар повторяется). Решение арбитра Тютюкова признано ошибочным и ему была поставлена неудовлетворительная оценка.



Кроме того, судья-инспектор матча Роман Попиков за допущенные ошибки лишён оплаты работы за данный матч и отстранён до конца чемпионата России.