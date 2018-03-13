Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дружественный «удар в спину»: как Казахстан «подставил» РФ
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Текущие события
Хоккей. НХЛ
14.03
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.03
Монреаль Канадиенс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
14.03
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
14.03
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
14.03
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.03
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Детройт Ред Уингз3
Все события
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ
Медведева ушла. На время или навсегда?
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
16:32 (мск), источник: Советский спорт

Хабаровск вновь выиграл крупно, но 16 марта в Иркутске будет жарко

«СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию» (8:3) и во второй встрече (в первой было крупнее — 12:1) и повел в полуфинальной серии 2−0. Однако на берегах Ангары легко хабаровчанам точно не будет.

Источник: Советский спорт

Как и накануне в составе победителей блистал Артем Бондаренко — на его счету два хет-трика. Артем ведет жесткую борьбу за право называться вторым снайпером чемпионата России-2018 со своим экс-одноклубником Сергеем Ломановым. Самого лучшего Алмаза Миргазова им, похоже, не достать.

Читайте также
«СКА-Нефтяник» выиграл и второй матч ½ финала ЧР по бенди

Первый точный удар Бондаренко стал 200-м голом «СКА-Нефтяника» в этом чемпионате. Затем посыпалось: снова Бондаренко, Толстихин, Ничков — получите 4:0.

Когда в начале второго тайма гости в течении 68 секунд забили дважды, многие вспомнили матч первого круга в Хабаровске. 13 декабря хозяева вели 5:2, но победили с большущим трудом 6:5.

Спустя три месяца все завершилось гораздо спокойнее. Антипов, Шардаков и Бондаренко быстро довели счет до 7:2, и все, по сути, стало ясно.

Но третий матч обещает быть очень жарким. Вот несколько причин: 1) «Байкал-Энергия» — команда горячая; 2) 13 марта иркутяне дали отдохнуть вратарю Григорию Лапину и форварду Евгению Иванушкину; 3) по угловым ударам команда соперника превзошла (9−4), а Иванушкин после подачи с угла поля может забивать через раз; 4) негоже вице-чемпиону страны проигрывать три раза подряд, да еще и с неприличным счетом…

Игорь Зетилов

 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Российские паралимпийцы во вторник завоевали семь медалей на ПИ
Медведева ушла. На время или навсегда?
«Реал» готов продлить контракт с Роналду в конце сезона
А если Англия бойкотирует ЧМ-2018? Что ей за это будет
Украина решила бойкотировать биатлонный Кубок мира в Тюмени
РФПЛ: Слова Манчини в адрес болельщиков — дело комитета по этике
Губерниев против Цветкова. Кто прав в финишном споре?
Новости
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь