Хабаровск вновь выиграл крупно, но 16 марта в Иркутске будет жарко

Источник: Советский спорт

Как и накануне в составе победителей блистал Артем Бондаренко — на его счету два хет-трика. Артем ведет жесткую борьбу за право называться вторым снайпером чемпионата России-2018 со своим экс-одноклубником Сергеем Ломановым. Самого лучшего Алмаза Миргазова им, похоже, не достать.

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Первый точный удар Бондаренко стал 200-м голом «СКА-Нефтяника» в этом чемпионате. Затем посыпалось: снова Бондаренко, Толстихин, Ничков — получите 4:0.

Когда в начале второго тайма гости в течении 68 секунд забили дважды, многие вспомнили матч первого круга в Хабаровске. 13 декабря хозяева вели 5:2, но победили с большущим трудом 6:5.

Спустя три месяца все завершилось гораздо спокойнее. Антипов, Шардаков и Бондаренко быстро довели счет до 7:2, и все, по сути, стало ясно.

Но третий матч обещает быть очень жарким. Вот несколько причин: 1) «Байкал-Энергия» — команда горячая; 2) 13 марта иркутяне дали отдохнуть вратарю Григорию Лапину и форварду Евгению Иванушкину; 3) по угловым ударам команда соперника превзошла (9−4), а Иванушкин после подачи с угла поля может забивать через раз; 4) негоже вице-чемпиону страны проигрывать три раза подряд, да еще и с неприличным счетом…