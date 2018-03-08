«СКА-Нефтяник» вышел в полуфинал плей-офф ЧР по хоккею с мячом
Хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл новосибирский «Сибсельмаш» во втором матче четвертьфинала
Хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл новосибирский «Сибсельмаш» во втором матче четвертьфинала
В первой встрече действующий чемпион оказался сильнее со счётом 10:7.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига.
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 13:7 (6:5).
Голы: Исалиев, 5 (0:1); Бефус, 8 (1:1); Шардаков, 13 (2:1); Вшивков, 16 (2:2); Исалиев, 18 (2:3); Бефус, 21 (3:3); Антипов, 27 (4:3); Антипов, 28 (5:3); Исалиев, 32 (5:4); Ишкельдин, 32 (6:4); Вшивков, 45 (6:5); Бондаренко, 48 (7:5); Маврин, 56 (7:6); Бондаренко, 57 (8:6); Лапшин, 60 (9:6); Лапшин, 75 (10:6); Лапшин, 78 (11:6); Бефус, 79 (12:6); Бондаренко, 82 (13:6); Петровский, 86 (13:7).
Счёт в серии: 2−0.
«СКА-Нефтяник» вышел в полуфинал, где сыграет с победителем противостояния «Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Уральский трубник» (Первоуральск).