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«Енисей» стал первым полуфиналистом плей-офф ЧР по хоккею с мячом
Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо» во втором матче четвертьфинала
Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо» во втором матче четвертьфинала
В первой встрече «Енисей» оказался сильнее со счётом 10:3.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига.
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 5:1 (2:0).
Голы: Ломанов, 16 (1:0); Петтерссон, 17 (2:0); Петтерссон, 52 (3:0); Щеглов, 67 (3:1); Миргазов, 83 (4:1); Ломанов, 86 (5:1).
Счёт в серии: 2−0.
«Енисей» вышел в полуфинал, где сыграет с победителем противостояния «Кузбасс» (Кемерово) — «Волга» (Ульяновск).