«Енисей» стал первым полуфиналистом плей-офф ЧР по хоккею с мячом

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа вынесла окончательный приговор «Северному потоку – 2»
Сон в носках полезен для здоровья
Глюк’oZa показала архивное фото с мамой
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик3
Трактор2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь0
СКА2
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак0
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг1
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард2
Салават Юлаев4
Хоккей. НХЛ
9.03
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
9.03
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
9.03
Коламбус Блю Джэкетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
9.03
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
9.03
Детройт Ред Уингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
9.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
9.03
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
9.03
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
9.03
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.03
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур1
Ак Барс3
Хоккей. НХЛ
9.03
Лос-Анджелес Кингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
9.03
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Аризона Койотс2
Все события
Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну, бывает
Путин: США нагло обманули Россию в 2014
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Футбольная Италия простилась с Астори. Как это было
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный макияж
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» стал первым полуфиналистом плей-офф ЧР по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» обыграл московское «Динамо» во втором матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 5:1.

Источник: РИА "Новости"

В первой встрече «Енисей» оказался сильнее со счётом 10:3.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 5:1 (2:0).
Голы: Ломанов, 16 (1:0); Петтерссон, 17 (2:0); Петтерссон, 52 (3:0); Щеглов, 67 (3:1); Миргазов, 83 (4:1); Ломанов, 86 (5:1).

Счёт в серии: 2−0.

«Енисей» вышел в полуфинал, где сыграет с победителем противостояния «Кузбасс» (Кемерово) — «Волга» (Ульяновск).

 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
Футбольная Италия простилась с Астори. Как это было
Шипулин: Кузьмина хотела подарить мне олимпийскую медаль
Liverpool Echo: Футболист «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
ЦСКА обыграл «Спартак» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
Новости
Авто
Самые странные (и безумные) автомобили Женевы На каждом моторшоу встречаются необычные автомобили, но где-то их меньше, а где-то больше. Женевский автосалон в числе последних, потому что здесь традиционно выставляется множество мелких компаний — порой с сильно озадачивающими аппаратами.
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь