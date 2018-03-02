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2 марта, источник: ТАСС

«Енисей» обыграл «Зоркий» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 2 марта. Красноярский «Енисей» одержал победу над красногорским «Зорким» со счетом 7:2 в гостевом матче заключительного тура первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Алмаз Миргазов (14, 44, 74-я минуты), Сергей Ломанов (33, 41, 70), Эрик Петтерссон (49). У проигравших отличились Евгений Волгужев (62) и Никита Вещагин (80).

В других матчах игрового дня новосибирский «Сибсельмаш» одержал победу над «Уральским трубником» из Первоуральска — 6:2, кировская «Родина» обыграла казанское «Динамо» — 5:2, архангельский «Водник» оказался сильнее кемеровского «Кузбасса» — 10:7, ульяновская «Волга» переиграла нижегородский «Старт» — 2:0, хабаровский «СКА-Нефтяник» был сильнее сыктывкарского клуба «Строитель» — 5:4.

По итогам первого этапа чемпионата определились восемь команд, прошедших в плей-офф соревнований. Ими стали «Енисей», «СКА-Нефтяник», иркутский «Байкал-Энергия», «Кузбасс», «Сибсельмаш», московское «Динамо», «Волга» и «Уральский трубник».

Четвертьфинальные матчи пройдут 5, 8 и, если потребуется, 9 марта. На данной стадии победитель определяется в серии до двух побед. Полуфиналы, матчи которых пройдут 12—20 марта, проводятся до трех побед. Финал чемпионата России состоится 25 марта в Хабаровске.

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