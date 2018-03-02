«Енисей» обыграл «Зоркий» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Алмаз Миргазов (14, 44, 74-я минуты), Сергей Ломанов (33, 41, 70), Эрик Петтерссон (49). У проигравших отличились Евгений Волгужев (62) и Никита Вещагин (80).

В других матчах игрового дня новосибирский «Сибсельмаш» одержал победу над «Уральским трубником» из Первоуральска — 6:2, кировская «Родина» обыграла казанское «Динамо» — 5:2, архангельский «Водник» оказался сильнее кемеровского «Кузбасса» — 10:7, ульяновская «Волга» переиграла нижегородский «Старт» — 2:0, хабаровский «СКА-Нефтяник» был сильнее сыктывкарского клуба «Строитель» — 5:4.

По итогам первого этапа чемпионата определились восемь команд, прошедших в плей-офф соревнований. Ими стали «Енисей», «СКА-Нефтяник», иркутский «Байкал-Энергия», «Кузбасс», «Сибсельмаш», московское «Динамо», «Волга» и «Уральский трубник».