«Сибсельмаш» разгромил московское «Динамо» в ЧР по хоккею с мячом
Состоялись четыре матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
Состоялись четыре матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
«Уральский трубник» разгромил «Строитель» со счётом 8:3 благодаря
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 11:3 (3:3).
«Зоркий» (Красногорск) — «Динамо» (Казань) — 6:3 (4:1).
«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:3 (1:1).
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 8:3 (3:1).