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23 февраля, источник: Чемпионат.com

«Сибсельмаш» разгромил московское «Динамо» в ЧР по хоккею с мячом

Состоялись четыре матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.

«Уральский трубник» разгромил «Строитель» со счётом 8:3 благодаря хет-трику Дмитрия Черных. «Водник» одержал победу над «Волгой» — 5:3. Покер в матче оформил Евгений Дергаев. «Зоркий» оказался сильнее казанского «Динамо» — 6:3. У хозяев трижды отличился Денис Горячев. «Сибсельмаш» учинил разгром московскому «Динамо» — 11:3. Хет-трик в составе хозяев записал на свой счёт Рауан Исалиев.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 11:3 (3:3).

«Зоркий» (Красногорск) — «Динамо» (Казань) — 6:3 (4:1).

«Водник» (Архангельск) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:3 (1:1).

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 8:3 (3:1).

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