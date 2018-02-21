Третьим будешь?

Источник: Советский спорт

Также забронировали себе первые два места «Енисей» и «СКА-Нефтяник». Остался нерешенным один серьезный вопрос: кто финиширует третьим? Ведь эта команда (как и первые две) по новому регламенту получит возможность выбирать соперника по четвертьфиналу и обеспечит себе преимущество своего поля в серии до двух побед.

На лакомый «кусок пирога» претендуют три клуба. Наиболее реальные кандидаты — «Динамо-Москва» и «Байкал-Энергия». Каждый из них проведет по три матча. Лишь один результат не вызывает сомнений. Вряд ли «Родина» 24 февраля в Иркутске наберет первые свои очки в чемпионате. Остальные игры, как говорят букмекеры, «на три исхода». И наверняка судьба третьего места решится 1 марта в очной встрече соперников в СК «Крылатское».

В спор москвичей и иркутян может вмешаться и «Кузбасс». Но для этого нужно слишком много совпадений.

До 20 февраля реальными претендентами на третье место были «Волга» и «Уральский трубник». Уральцы были активнее в матче против московских динамовцев. Но снегопад «сыграл» за гостей — 0:2. «Волга» и «Зоркий» прекрасно знают друг друга. Почти половина составов поиграла и в Красногорске, и в Ульяновске. Главный тренер «Зоркого» Андрей Рушкин лучшие игровые годы провел в «Волге», а его ульяновский коллега Вячеслав Манкос блистал в «Зорком».