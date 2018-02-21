Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с куклой
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Канада
США
Хоккей. Олимпийский турнир
21.02
ШвецияОТ3
Германия4
Хоккей. Олимпийский турнир
21.02
Канада1
Финляндия0
Все события
Козловский, Ходченкова и Лядова на фестивале в Берлине
Джоли, Лоуренс и Боня на церемонии вручения премии BAFTA 2018
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Сечин прокомментировал слухи об отношениях с Сергеенко
«Блондинка в законе»: Ксения Собчак надела розовое платье (фото)
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Жилье в Москве может значительно подорожать
Что делают с «хрущевками» за рубежом
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
6Все золото Пхенчхана. 18 февраля
21 февраля, источник: Советский спорт

Третьим будешь?

После очередного тура чемпионата России по хоккею с мячом окончательно определилась восьмерка команд, которая продолжит борьбу за медали.

Источник: Советский спорт

Также забронировали себе первые два места «Енисей» и «СКА-Нефтяник». Остался нерешенным один серьезный вопрос: кто финиширует третьим? Ведь эта команда (как и первые две) по новому регламенту получит возможность выбирать соперника по четвертьфиналу и обеспечит себе преимущество своего поля в серии до двух побед.

На лакомый «кусок пирога» претендуют три клуба. Наиболее реальные кандидаты — «Динамо-Москва» и «Байкал-Энергия». Каждый из них проведет по три матча. Лишь один результат не вызывает сомнений. Вряд ли «Родина» 24 февраля в Иркутске наберет первые свои очки в чемпионате. Остальные игры, как говорят букмекеры, «на три исхода». И наверняка судьба третьего места решится 1 марта в очной встрече соперников в СК «Крылатское».

В спор москвичей и иркутян может вмешаться и «Кузбасс». Но для этого нужно слишком много совпадений.

До 20 февраля реальными претендентами на третье место были «Волга» и «Уральский трубник». Уральцы были активнее в матче против московских динамовцев. Но снегопад «сыграл» за гостей — 0:2. «Волга» и «Зоркий» прекрасно знают друг друга. Почти половина составов поиграла и в Красногорске, и в Ульяновске. Главный тренер «Зоркого» Андрей Рушкин лучшие игровые годы провел в «Волге», а его ульяновский коллега Вячеслав Манкос блистал в «Зорком».

Судьбу встречи решили воспитанники ульяновского хоккея, выступающие сейчас в красногорском клубе. Евгений Волгужев открыл счет, а Сергей Башаев сделал хет-трик. Башаев родился в рабочем поселке Ишеевка. Последние пять лет он играл в высшей лиге и забил 230 мячей! В сезоне-2016/17 Сергей отличился 68 (!) раз в 28 матчах (в среднем 2,4 гола за игру) и заслужил приглашение в клуб Суперлиги.

 6 тысяч доз для 108 астматиков: самая смешная новость Олимпиады в картинках
Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины»
Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
Крушельницкий отказался от слушания в CAS по делу о допинге
Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля
NYT: Русские на трибунах – это проплаченные люди и олигархи
«Реал» одержал волевую победу в матче чемпионата Испании
Гончаренко отметил проблемы ЦСКА в матче против «Црвены Звезды»
Новости
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь