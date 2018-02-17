«СКА-Нефтяник» обеспечил себе место в топ-3 первого этапа чемпионата России по бенди
ТАСС, 17 февраля. Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» обеспечил место в топ-3 первого этапа чемпионата России.
ТАСС, 17 февраля. Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» обеспечил место в топ-3 первого этапа чемпионата России.
В воскресенье хабаровская команда в 23-м туре регулярного чемпионата победила казанское «Динамо» со счетом 8:3. «СКА-Нефтяник» набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице. За четыре тура до окончания регулярного чемпионата клуб гарантировал место в первой тройке. Ранее место в топ-3 обеспечил красноярский «Енисей», который лидирует в таблице с 60 очками в 23 играх.
Первый этап чемпионата России, в котором 14 команд играют с другом по круговой системе, завершится 2 марта. Команды, занявшие 1−8 места в регулярном чемпионате, допускаются ко второму этапу, на котором команды по системе