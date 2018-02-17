Триумф москвичей на Красной площади
Победой СК «Крылатское» завершился в Москве восьмой турнир по хоккею с мячом на призы святейшего Патриарха. В финале москвичи переиграли хабаровский «Ерофей».
Победой СК «Крылатское» завершился в Москве восьмой турнир по хоккею с мячом на призы святейшего Патриарха. В финале москвичи переиграли хабаровский «Ерофей».
— Забивать нужно, — форвард сборной России 7-кратный чемпион мира Евгений Иванушкин решил пожурить игроков из Краснотурьинска. Те только что сыграли вничью со сверстниками из Кемерова 1:1.
Юные хоккеисты видят знакомое лицо, но не могут понять, почему Иванушкин здесь, на Красной площади — чемпионат страны, ведь, в самом разгаре!
— Давай, подскажи своим забивалам, чтобы повнимательнее к моментам относились, — эти слова Евгений адресует наставнику краснотурьинцев Илье Куйвашеву, с которым он много поиграл в юности и в «Маяке», и в юношеской сборной России. Тот отвечает:
— Обязательно! — и спешит к подопечным.
У Иванушкина на турнире две любимые команды: земляки из Краснотурьинска и московский СК «Крылатское», в котором играет его сын Кирилл. Естественно, под 88-м номером.
Рядом со мной смотрит интересный хоккей Николай Дураков, легенда № 9 на все времена.
— Хорошо динамчики в пас играют, — говорит Николай Александрович. Февраль у него выдался сильно насыщенным. Пришлось из родного Екатеринбурга слетать в Хабаровск на чемпионат мира, а теперь вот в Москву на турнир Патриарха. — Сибиряки и хабаровчане больше индивидуально хотят пройти.
— В ваши времена играли в коробке?
— Только на тренировках. Помню, в Москву в августе прилетели и нас пустили в ледовый дворец ЦСКА, но только в шесть утра. Больше времени не было! Так мы на одной из первых тренировок так с Витей Шеховцовым столкнулись, что обоих в больницу Склифосовского увезли. Жесткий был защитник.
— Запомнят пацаны такие матчи на Красной площади?
— На всю жизнь. Это точно.
Президент ХК «Динамо-Москва» Николай Барышников и гендиректор клуба Сергей Жданов шутят: «Отцы закончат карьеру, а смена уже есть. И они — в
Звезд на турнире было предостаточно. Михаил Осинцев, еще один легендарный игрок из ХХ века, приехал на Красную площадь в свой день рождения, смеется: «Позавтракал и сразу на любимый хоккей». Ему стукнуло 83. Николай Дураков на 2 месяца старше. Осинцев, кстати, вместе с Дураковым в начале февраля открывал ЧМ-2018 в Хабаровске, а спустя неделю они вместе радовались победе сборной России.
Здесь же боксер и член исполкома ФХМР Николай Валуев, актер Андрей Мерзликин. Последний, похоже, встретил свою старую любовь — хоккея с мячом хоккей с мячом. В детстве он гонял мяч по льду в детстве в родном Королеве. Сейчас вспоминает полные трибуны. Андрей тоже был в Хабаровске на финале ЧМ-2018 и кричал так, что посадил голос. Вот такие жертвы.
Фотосессия занимает добрых полчаса. Вместе с ребятами и знаменитостями с удовольствием фотографируется
Мальчишки ловили момент и ценили каждую секунду — когда еще поиграешь на главной площади страны? Как показалось, у некоторых тренеров тоже захватывало дух от важности события. И они успокаивали нервы порциями эскимо из соседнего ГУМа.
В первый день турнира играли и в хоккей на валенках. В них бегать по гладкому льду
В настоящем хоккее после матчей в подгруппах стало ясно: у турнира будет новый победитель. Кубки с Красной площади уже увозили домой юные хоккеисты из Первоуральска, Кемерова, Красноярска (по два раза) и Новосибирска. На этот раз в финал вышли команды «Крылатское» (Москва) и «Ерофей» (Хабаровск). Победили юные москвичи 6:3.
СТАТИСТИКА.
Матч за 9-е место. Чарас — Медведь — 1:9. За 7-е место. Сормово — Волга — 1:8. За 5-е место. СШОР-1 — Маяк — 8:3.. За 3-е место. Енисей — Кузбасс — 2:3 (по пенальти).
ФИНАЛ. Крылатское — Ерофей — 6:3.