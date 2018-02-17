Триумф москвичей на Красной площади

Источник: Советский спорт

— Забивать нужно, — форвард сборной России 7-кратный чемпион мира Евгений Иванушкин решил пожурить игроков из Краснотурьинска. Те только что сыграли вничью со сверстниками из Кемерова 1:1.

Юные хоккеисты видят знакомое лицо, но не могут понять, почему Иванушкин здесь, на Красной площади — чемпионат страны, ведь, в самом разгаре!

— Давай, подскажи своим забивалам, чтобы повнимательнее к моментам относились, — эти слова Евгений адресует наставнику краснотурьинцев Илье Куйвашеву, с которым он много поиграл в юности и в «Маяке», и в юношеской сборной России. Тот отвечает:

— Обязательно! — и спешит к подопечным.

У Иванушкина на турнире две любимые команды: земляки из Краснотурьинска и московский СК «Крылатское», в котором играет его сын Кирилл. Естественно, под 88-м номером.

Рядом со мной смотрит интересный хоккей Николай Дураков, легенда № 9 на все времена.

— Хорошо динамчики в пас играют, — говорит Николай Александрович. Февраль у него выдался сильно насыщенным. Пришлось из родного Екатеринбурга слетать в Хабаровск на чемпионат мира, а теперь вот в Москву на турнир Патриарха. — Сибиряки и хабаровчане больше индивидуально хотят пройти.

— В ваши времена играли в коробке?

— Только на тренировках. Помню, в Москву в августе прилетели и нас пустили в ледовый дворец ЦСКА, но только в шесть утра. Больше времени не было! Так мы на одной из первых тренировок так с Витей Шеховцовым столкнулись, что обоих в больницу Склифосовского увезли. Жесткий был защитник.

— Запомнят пацаны такие матчи на Красной площади?

— На всю жизнь. Это точно.

Иванушкин-младший, тем временем, забил парочку в ворота нижегородского «Сормова», а команда выиграла 5:1. Иванушкину-старшему помогал болеть другой сборник, динамовец Сергей Шабуров. Его сын Максим (№ 18) в этом матче был не очень заметен, но весьма полезен. Отец, 6-кратный чемпиона мира, играет также.

Президент ХК «Динамо-Москва» Николай Барышников и гендиректор клуба Сергей Жданов шутят: «Отцы закончат карьеру, а смена уже есть. И они — в бело-голубых майках!».

Звезд на турнире было предостаточно. Михаил Осинцев, еще один легендарный игрок из ХХ века, приехал на Красную площадь в свой день рождения, смеется: «Позавтракал и сразу на любимый хоккей». Ему стукнуло 83. Николай Дураков на 2 месяца старше. Осинцев, кстати, вместе с Дураковым в начале февраля открывал ЧМ-2018 в Хабаровске, а спустя неделю они вместе радовались победе сборной России.

Здесь же боксер и член исполкома ФХМР Николай Валуев, актер Андрей Мерзликин. Последний, похоже, встретил свою старую любовь — хоккея с мячом хоккей с мячом. В детстве он гонял мяч по льду в детстве в родном Королеве. Сейчас вспоминает полные трибуны. Андрей тоже был в Хабаровске на финале ЧМ-2018 и кричал так, что посадил голос. Вот такие жертвы.

Фотосессия занимает добрых полчаса. Вместе с ребятами и знаменитостями с удовольствием фотографируется U-лайка — маскот Всемирной зимней Универсиады-2019. В Красноярске хоккей с мячом будет представлен, как демонстрационный вид спорта.

Мальчишки ловили момент и ценили каждую секунду — когда еще поиграешь на главной площади страны? Как показалось, у некоторых тренеров тоже захватывало дух от важности события. И они успокаивали нервы порциями эскимо из соседнего ГУМа.

В первый день турнира играли и в хоккей на валенках. В них бегать по гладкому льду ГУМ-катка гораздо сложнее, чем на коньках — попробуй удержи равновесие! А еще и голы нужно забивать. Здесь команды «Янтарный берег» (Калининград), «Московский Муфтият», «Московские Суворовцы», ВРНС, ребята с Соловков, а также сборная церковно-приходских школ Москвы. Выигрывают суворовцы, а кубок им вручает Николай Дураков.

В настоящем хоккее после матчей в подгруппах стало ясно: у турнира будет новый победитель. Кубки с Красной площади уже увозили домой юные хоккеисты из Первоуральска, Кемерова, Красноярска (по два раза) и Новосибирска. На этот раз в финал вышли команды «Крылатское» (Москва) и «Ерофей» (Хабаровск). Победили юные москвичи 6:3. Хет-трик на счету Миши Меликова, дубль сделал Миша Плотников, еще один гол забил Вова Шеварутин.

СТАТИСТИКА.

Матч за 9-е место. Чарас — Медведь — 1:9. За 7-е место. Сормово — Волга — 1:8. За 5-е место. СШОР-1 — Маяк — 8:3.. За 3-е место. Енисей — Кузбасс — 2:3 (по пенальти).