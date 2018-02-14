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14 февраля, источник: ТАСС

Главы FIB и Республики Коми подписали договор о проведении ЧМ-2021 по бенди в Сыктывкаре

ТАСС, 14 февраля. Глава Республики Коми Сергей Гапликов и президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Борис Скрынник подписали договор о проведении чемпионата мира 2021 года в Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

1 февраля исполком FIB единогласно одобрил заявку Сыктывкара на проведение чемпионата мира.

«Это крайне знаковое и важное событие для нас, — сказал глава Коми. — Я могу заверить, что мы приложим все усилия, необходимые для подготовки инфраструктуры к чемпионату мира. С точки зрения гостеприимства, подготовим насыщенную культурную программу, чтобы и атлеты, и болельщики смогли узнать лучше Сыктывкар и близлежащие территории».

В турнире в 2021 году примут участие 18 команд, они будут поделены на два дивизиона. Сборные элитного дивизиона проведут матчи с 30 января по 6 февраля, команды второго дивизиона сыграют с 15 по 20 февраля.

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