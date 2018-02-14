Главы FIB и Республики Коми подписали договор о проведении ЧМ-2021 по бенди в Сыктывкаре

«Это крайне знаковое и важное событие для нас, — сказал глава Коми. — Я могу заверить, что мы приложим все усилия, необходимые для подготовки инфраструктуры к чемпионату мира. С точки зрения гостеприимства, подготовим насыщенную культурную программу, чтобы и атлеты, и болельщики смогли узнать лучше Сыктывкар и близлежащие территории».