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18:46 (мск), источник: Советский спорт

Чемпионы мира не сбавляют обороты

После победного для России чемпионата мира прошла всего неделя, а триумфаторы в составе своих клубов успели сыграть по два матча.

Источник: Советский спорт

В Красноярске великолепную семерку чемпионов мира встретили с почетом. Было это в понедельник 5 февраля. На следующий день их уже ждали восстановительные процедуры, потом — тренировка, а в четверг — игра. Соперник — «Волга», «кусачая» команда. Это сейчас ульяновцы занимают восьмое место, но совсем недавно они реально претендовали на лидирующую тройку. Видимо, поэтому в бой были брошены лучшие красноярские силы, включая вратаря Романа Черных. Лучший голкипер ЧМ-2018 пропустил три, но его партнеры огорчили соперника 11 раз. Больше половины голов на счету сборниковСергея Ломанова (3), Алмаза Миргазова (2) и Юрия Викулина (1). Через три дня Черных в воротах сменил Вячеслав Лисак, а Ломанов и Миргазов оборотов не сбавили. На двоих забили пять мячей и раздали четыре голевые передачи.

«СКА-Нефтяник», еще один базовый клуб сборной (шесть чемпионв мира-2018), принимал «Зоркий» и «Водник». Общий счет — 15:4. Наставник хабаровчан Михаил Юрьев на пресс-конференциях сетовал на мелкие травмы и болячки Юрия Шардакова, Максима Ишкельдина и Артема Бондаренко — сказывается напряжение чемпионата мира. Но они продолжают исправно забивать. «Зоркому» Юрий и Артем отгрузили три мяча, а Ишкельдин добавил столько же голевых передач. «Воднику» великолепная тройка забила пять раз, еще гол добавил Янис Бефус.

Золотые медали Хабаровска-2018 получили два московских динамовца — Сергей Шабуров и Павел Булатов. Последнего после чемпионата мира ждало еще одно радостное известие — у него родилась дочь. Динамовцы на одном дыхании выдали матч против «Строителя». Шабуров выдал две голевые передачи, а в концовке закрепил победу (7:4) своей команды.

Голы Александра Каланчина помогли «Кузбассу» переиграть «Динамо-Казань» (9:2) и «Волгу» (7:3).

К относительным неудачникам из сборников можно отнести лишь нападающего «Водника» Евгения Дергаева. Его команда дважды крупно проиграла в Иркутске и Хабаровске. Пилюлю подсластил лишь гол Евгения в ворота действующего чемпиона страны.

Из тех матчей, где не было триумфатором ЧМ-2018 можно выделить игру в Нижнем Новгороде. Очень крепкий и очень удачливый в этом сезоне «Уральский трубник» вел в счете 2:0 и 3:2, однако в середине второго тайма команда умудрилась нахватать четыре 10-минутных удалей подряд! В игре «11 на 8» «Старт» сравнял счет (3:3) и тут же вышел вперед (4:3). Когда удаленные появились на поле, Дмитрий Черных забил четвертый мяч «Трубника» (4:4), однако Максим Анциферов в самом конце игры в сутолоке у ворот принес победу «Старту». Эта победа сохраняет нижегородцам теоретические шансы на попадание в заветную восьмерку, которая сыграет в серии плей-офф.

8 февраля

СКА-Нефтяник — Зоркий — 7:2
Байкал-Энергия — Водник — 8:0
Енисей — Волга — 11:3
Кузбасс — Динамо-Казань — 9:2
Родина — Уральский трубник — 2:7
Старт — Сибсельмаш — 3:3.

11 февраля

Динамо — Строитель — 7:4
СКА-Нефтяник — Водник — 8:2
Байкал-Энергия — Зоркий — 4:3
Енисей — Динамо-Казань — 10:1
Кузбасс — Волга — 7:3
Родина — Сибсельмаш — 3:14
Старт — Уральский трубник — 5:4.

Ближайшие матчи. 14 февраля (среда). Кузбасс — Сибсельмаш, Уральский трубник — Енисей, Волга — СКА-Нефтяник, Динамо-Казань — Байкал-Энергия, Зоркий — Строитель, Водник — Динамо, Старт — Родина.

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