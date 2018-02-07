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08:45 (мск), источник: ТАСС

Хоккей с мячом не будет включен в программу Олимпиады-2022 в Пекине

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Хоккей с мячом не будет включен в соревновательную программу Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Источник: РИА "Новости"

Исполняющий обязанности главы координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч сообщил, что местный оргкомитет не просил организацию включать новые виды спорта в программу соревнований.

На включение в олимпийскую программу Игр-2022 также претендовали такие виды спорта, как ледолазание, лыжный альпинизм.

«Пекин нас не просил о включении новых видов спорта, и мы этому рады», — сказал Самаранч.

На прошлой неделе сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом, обыграв в финале команду Швеции. Турнир проходил в Хабаровске.

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