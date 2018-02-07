Хоккей с мячом не будет включен в программу Олимпиады-2022 в Пекине

Исполняющий обязанности главы координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Играм Хуан Антонио Самаранч сообщил, что местный оргкомитет не просил организацию включать новые виды спорта в программу соревнований.
На включение в олимпийскую программу Игр-2022 также претендовали такие виды спорта, как ледолазание, лыжный альпинизм.
«Пекин нас не просил о включении новых видов спорта, и мы этому рады», — сказал Самаранч.
На прошлой неделе сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом, обыграв в финале команду Швеции. Турнир проходил в Хабаровске.