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Российский арбитр Галанин скончался в Китае после чемпионата мира по бенди
ТАСС, 5 февраля. Российский судья по хоккею с мячом Андрей Галанин скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 5 февраля. Российский судья по хоккею с мячом Андрей Галанин скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщает
Галанин работал инспектором матчей на чемпионате мира второго дивизиона в китайском Харбине. 3 февраля он отработал финал, но, почувствовав себя плохо, не пошел на церемонию закрытия турнира. В ночь с 4 на 5 февраля он умер в гостинице. Причина смерти не сообщается.
Чемпионат мира второго дивизиона проходил с 28 января по 3 февраля в Китае. Галанин работал на пяти матчах турнира.