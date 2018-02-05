Российский арбитр Галанин скончался в Китае после чемпионата мира по бенди

Галанин работал инспектором матчей на чемпионате мира второго дивизиона в китайском Харбине. 3 февраля он отработал финал, но, почувствовав себя плохо, не пошел на церемонию закрытия турнира. В ночь с 4 на 5 февраля он умер в гостинице. Причина смерти не сообщается.