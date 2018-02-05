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03:42 (мск), источник: VLADNEWS

Сборная России по хоккею с мячом вернула титул чемпионов мира

Чемпионат мира по бенди 2018 проходил в Хабаровске.

Сборная России по хоккею с мячом со счетом 5:4 обыграла команду Швеции в финале чемпионата мира, который прошел в Хабаровске, и вернула звание сильнейшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

На пути к финалу нынешнего чемпионата мира сборная России на групповом турнире обыграла команды Норвегии (15:1) и Финляндии (2:1), в последнем матче уступила команде Швеции (3:6). В четвертьфинале российские игроки победили сборную Германии (26:1), в полуфинале — команду Финляндии (8:2). В свою очередь команда Швеции на групповом турнире обыграла сборные Финляндии (9:1) и Норвегии (17:0). В четвертьфинале шведы победили сборную Венгрии (16:3), а в полуфинале в драматичном матче оказались сильнее Казахстана (5:4).

Это был второй матч на турнире между российской и шведской сборными, первый завершился в пользу скандинавов — 6:3. Финальный матч проходил по схожему сценарию прошлогоднего чемпионата мира: россияне полностью переиграли соперника в первом тайме, на перерыв они ушли, ведя в счете 3:1, благодаря усилиям Алмаза Миргазова (1-я и 5-я минуты) и Алана Джусоева (26). Во втором тайме шведы перехватили инициативу, умело используя ошибки обороны российской сборной, они сравняли счет, но за 12 минут до конца основного времени Миргазов, впервые оформив хет-трик в финалах чемпионатов мира с 1997 года, принес хозяевам победу со счетом 5:4.

Главный тренер российской сборной Михаил Юрьев удачную игру команды во второй половине встречи связал с правильно выбранной тактикой, самоотдачей хоккеистов и верой друг в друга.

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус в беседе с корреспондентом ТАСС назвал победу сборной России результатом коллективных действий и самоотверженной игры. По его мнению, в нужный момент грамотно сыграло молодое поколение сборной, в том числе в лице Алмаза Миргазова.

«Хотелось бы поздравить весь тренерский штаб сборной, хоккеистов и болельщиков. Наши ребята одержали победу за счет самоотверженной и коллективной игры. При равном счете во втором тайме смогли дожать соперника и склонить чашу весов в свою пользу, с чем я их и поздравляю», — сказал Мяус.

Россиянин Роман Черных был признан лучшим вратарем турнира. Лучшим защитником, по версии оргкомитета, стал Эрик Сэфстрем (Швеция), лучшим нападающим — Максим Ишкельдин (Россия), лучшим игроком — Даниэль Берлин (Швеция).

Российская команда прервала серию неудачных матчей со шведами на чемпионатах мира с 2015 года — в последний раз они одерживали победу в финале турнира 2015 года в Хабаровске, после чего последовали четыре поражения — в решающем матче прошлого мирового первенства, а также на групповых этапах в 2016, 2017 и 2018 годах (3:6, 6:10 и 3:6 соответственно).

Шведская сборная выигрывала чемпионат мира 12 раз в истории. Также на ее счету 18 серебряных и восемь бронзовых медалей. Рекорд принадлежит сборной СССР/России, в активе которой 25 побед на чемпионатах мира. 11 раз отечественная команда была второй и два раза — третьей.

Сборная Финляндии, в матче за третье место обыгравшая казахстанцев (8:4), выигрывала чемпионат мира один раз — в 2004 году, восемь раз завоевывала серебряные медали, 21 раз — бронзовые.

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