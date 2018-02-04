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22:15 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанец стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по бенди

В Хабаровске (Россия) завершился чемпионат мира-2018 по бенди, сообщает Sports.kz.

Чемпионами мира стали россияне, обыгравшие в финале команду Швеции — 5:4. Сборная Казахстана заняла четвертое место, уступив «бронзу» финнам — 4:8.

По итогам турнира были названы его лучшие игроки.

Лучшим бомбардиром соревнований с большим отрывом стал капитан сборной Казахстана Рауан Исалиев — он забил 21 мяч, в то время как у его преследователей — Александра Колягина (Германия) и Алмаза Миргазова (Россия) — по 12 голов.

Также казахстанцы расположились на первых позициях в списке ассистентов — у Виктора Чернышева и Руслана Галяутдинова — по 9 результативных передач.

Что касается символической сборной, то в ней нашлось место вратарю сборной Казахстана Андрею Рейну, однако лучшим голкипером турнира был признан Роман Черных (Россия).

Победители в других номинациях: лучший защитник — Эрик Сэфстрем (Швеция), лучший нападающий — Максим Ишкельдин (Россия), лучший игрок — Даниэль Берлин (Швеция).

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