Казахстанец стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по бенди
В Хабаровске (Россия) завершился чемпионат мира-2018 по бенди, сообщает Sports.kz.
В Хабаровске (Россия) завершился чемпионат мира-2018 по бенди, сообщает Sports.kz.
Чемпионами мира стали россияне, обыгравшие в финале команду Швеции — 5:4. Сборная Казахстана заняла четвертое место, уступив «бронзу» финнам — 4:8.
По итогам турнира были названы его лучшие игроки.
Лучшим бомбардиром соревнований с большим отрывом стал капитан сборной Казахстана Рауан Исалиев — он забил 21 мяч, в то время как у его преследователей — Александра Колягина (Германия) и Алмаза Миргазова (Россия) — по 12 голов.
Также казахстанцы расположились на первых позициях в списке ассистентов — у Виктора Чернышева и Руслана Галяутдинова — по 9 результативных передач.
Что касается символической сборной, то в ней нашлось место вратарю сборной Казахстана Андрею Рейну, однако лучшим голкипером турнира был признан Роман Черных (Россия).
Победители в других номинациях: лучший защитник — Эрик Сэфстрем (Швеция), лучший нападающий — Максим Ишкельдин (Россия), лучший игрок — Даниэль Берлин (Швеция).