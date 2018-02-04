Казахстанец стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по бенди

Чемпионами мира стали россияне, обыгравшие в финале команду Швеции — 5:4. Сборная Казахстана заняла четвертое место, уступив «бронзу» финнам — 4:8.

По итогам турнира были названы его лучшие игроки.

Лучшим бомбардиром соревнований с большим отрывом стал капитан сборной Казахстана Рауан Исалиев — он забил 21 мяч, в то время как у его преследователей — Александра Колягина (Германия) и Алмаза Миргазова (Россия) — по 12 голов.

Также казахстанцы расположились на первых позициях в списке ассистентов — у Виктора Чернышева и Руслана Галяутдинова — по 9 результативных передач.

Что касается символической сборной, то в ней нашлось место вратарю сборной Казахстана Андрею Рейну, однако лучшим голкипером турнира был признан Роман Черных (Россия).