Россия обыграла Швецию и стала чемпионом мира

Источник: Спорт-Экспресс

Россия — Швеция — 5:4 (2:2)

Голы России: Миргазов (3), Ишкельдин, Джусоев.

Читайте также Сборная Финляндии по бенди победила команду Казахстана в матче за бронзу ЧМ

За всю историю чемпионатов мира по бенди (а они проводятся давно, с 1957-го, причем с 2004-гораз в год) лишь десять раз в финал турнира попадал кто-то другой, помимо сборных России (СССР) и Швеции. В девяти случаях это была Финляндия, однажды, в далеком 1965-м — Норвегия. А в 2004 году случилось чудо: сборная Суоми смогла не просто попасть в финал, но и выиграть его.

На этот раз, на 38-м чемпионате мира, который проходил в Хабаровске, на десятитысячной крытой арене «Ерофей», на которой выступает местный «СКА-Нефтяник», обошлось без сенсации: в финал вышли две сильнейшие бендийные нации мира — Россия и Швеция.

На первом этапе соревнований восемь сборных турнира А (аналог высшего дивизиона из хоккея с шайбой) были разделены на две группы, которые условно можно было назвать «сеяной» и «несеяной». В топовом квартете встречались Россия, Швеция, Финляндия и Норвегия, во втором — Казахстан, США, Германия и Венгрия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BexH4cKBoVC/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BexH4cKBoVC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мы - чемпионы мира 2018 года!!! Гуляй, Россия! #rusbandy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rusbandy/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Федерация хоккея с мячом</a> (@rusbandy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-04T08:09:44+00:00">Фев 4, 2018 at 12:09 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И для россиян первый этап сложился непросто. После легкой победы над норвежцами (15:1) был неожиданно тяжелый матч против финнов (2:1) и поражение от действующих чемпионов мира шведов (3:6). По регламенту турнира после групповой части в четвертьфиналах сборные встречались с представителями другого квартета. И тут команда Михаила Юрьева разошлась — 26:1 против Германии! При этом 17 безответных мячей в ворота немцев влетело еще до перерыва.

В малоинтересном с точки зрения интриги четвертьфинале был установлен исторический рекорд. Вернувшийся в сборную Сергей Ломанов-младший побил достижение других россиян — Евгения Иванушкина и Сергея Обухова — по забитым на чемпионатах мира мячам. Сейчас, после окончания турнира на счету Ломанова их 157.

В полуфинале россиян ждали финны, однако во второй раз борьбы не вышло — легкая победа со счетом 8:2. А вот в другом субботнем матче чуть не случилось невероятное: Швеция с огромным трудом обыграла Казахстан — 5:4.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BexH_dMhXU4/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BexH_dMhXU4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Золотые! И не надо слов! #rusbandy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rusbandy/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Федерация хоккея с мячом</a> (@rusbandy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-04T08:10:41+00:00">Фев 4, 2018 at 12:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С таким же счетом закончился и сегодняшний финал, но на этот раз «ТреКрунур» пришлось признать поражение. Ни разу в этой встрече им не удалось повести в счете: скандинавы постоянно отыгрывались, причем им удалось ликвидировать разницу в две мяча при счете 2:4. Однако решающий бросок остался за российским хоккеистом.