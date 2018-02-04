Россия обыграла Швецию и стала чемпионом мира
Сборная России по хоккею с мячом обыграла в финале чемпионата мира Швецию — 5:4.
Сборная России по хоккею с мячом обыграла в финале чемпионата мира Швецию — 5:4.
Россия — Швеция — 5:4 (2:2)
Голы России: Миргазов (3), Ишкельдин, Джусоев.
За всю историю чемпионатов мира по бенди (а они проводятся давно, с 1957-го, причем с 2004-гораз в год) лишь десять раз в финал турнира попадал
На этот раз, на 38-м чемпионате мира, который проходил в Хабаровске, на десятитысячной крытой арене «Ерофей», на которой выступает местный «СКА-Нефтяник», обошлось без сенсации: в финал вышли две сильнейшие бендийные нации мира — Россия и Швеция.
На первом этапе соревнований восемь сборных турнира А (аналог высшего дивизиона из хоккея с шайбой) были разделены на две группы, которые условно можно было назвать «сеяной» и «несеяной». В топовом квартете встречались Россия, Швеция, Финляндия и Норвегия, во втором — Казахстан, США, Германия и Венгрия.
И для россиян первый этап сложился непросто. После легкой победы над норвежцами (15:1) был неожиданно тяжелый матч против финнов (2:1) и поражение от действующих чемпионов мира шведов (3:6). По регламенту турнира после групповой части в четвертьфиналах сборные встречались с представителями другого квартета. И тут команда Михаила Юрьева разошлась — 26:1 против Германии! При этом 17 безответных мячей в ворота немцев влетело еще до перерыва.
В малоинтересном с точки зрения интриги четвертьфинале был установлен исторический рекорд. Вернувшийся в сборную Сергей
В полуфинале россиян ждали финны, однако во второй раз борьбы не вышло — легкая победа со счетом 8:2. А вот в другом субботнем матче чуть не случилось невероятное: Швеция с огромным трудом обыграла Казахстан — 5:4.
С таким же счетом закончился и сегодняшний финал, но на этот раз «ТреКрунур» пришлось признать поражение. Ни разу в этой встрече им не удалось повести в счете: скандинавы постоянно отыгрывались, причем им удалось ликвидировать разницу в две мяча при счете 2:4. Однако решающий бросок остался за российским хоккеистом.
Героем матча стал Алмаз Миргазов: он оформил