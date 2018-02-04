Хандаев: Сижу пустой, как барабан — без эмоций
Главный тренер сборной Казахстана Ильяс Хандаев прокомментировал матч чемпионата мира-2018 по бенди с командой Финляндии, а также подвел итоги всего турнира.
Главный тренер сборной Казахстана Ильяс Хандаев прокомментировал матч чемпионата мира-2018 по бенди с командой Финляндии, а также подвел итоги всего турнира.
— Я хотел немного воспользоваться случаем и поблагодарить всех без исключения руководителей клубов и тренеров, которые отпустили ребят к нам в команду. Не буду всех называть, но большое им спасибо. Что касается игры, уже всё сказали. Если я сижу пустой, как барабан — без эмоций, то ребятам ещё сложнее, они многие как колом встали.
— Вы впервые на посту главного тренера сборной Казахстана. Довольны ли собой и довольны ли тем составом, который вы собрали?
— Что касается моего дебюта, то он, наверное, не совсем удачном получился, судя по результату. Что касается позиции внутреннего взгляда на команду, поверьте, я очень доволен: за такой короткий период собрались. Я первый раз многих увидел, мы постарались объединить команду не только тактическими схемами, но и делали так, чтобы она стала коллективом. Вот это важно. А что касается второй части вопроса — мне больше никого не надо.
— Как для вас прошёл чемпионат мира, всем ли довольны с точки зрения организации, есть недочеты?
— Лично я тоже хотел бы поблагодарить организаторов за столь высокий уровень и отдельное спасибо тем людям, которые занимались нами в гостинице. Очень благодарны за это. А наши волонтёры стали членами нашей команды. Большое спасибо им за это.
— Часто приходилось слышать о том, что лучше сдвинуть сроки проведения чемпионата примерно на месяц, то есть проводить его в марте. Как вы к этому относитесь?
— Тяжело будет: игроки подойдут к чемпионату мира не в оптимальной форме после конца внутренних чемпионатов. Надо исходить из того, чтобы всем было удобно. Финны закончат свой чемпионат в феврале, как они до апреля будут тренироваться?