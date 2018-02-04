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Парвиайнен: Казахстан — очень хорошая и сильная команда
Главный тренер сборной Финляндии по бенди Антти Парвиайнен поделился мнением о матче чемпионата мира-2018 за третье место с Казахстаном — 8:4.
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Главный тренер сборной Финляндии по бенди Антти Парвиайнен поделился мнением о матче чемпионата мира-2018 за третье место с Казахстаном — 8:4.
— Сегодня был хороший матч. Казахстан — очень хорошая, сильная команда, но мы хорошо сыграли и завоевали «бронзу».
— Продолжите ли Вы работать со своей командой?
— Сначала нужно попасть домой и затем об этом подумать.