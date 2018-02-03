Обзор матча сборной Казахстана по бенди против действующего чемпиона в полуфинале ЧМ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
ВЦИОМ: доля голосующих за Путина россиян продолжает сокращаться
Светлана Ходченкова высказалась против равноправия в паре
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз6
Аризона Койотс0
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари ФлэймзОТ4
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз6
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс3
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз0
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз3
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс4
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
21:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.02
Монреаль Канадиенс5
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
3.02
Филадельфия ФлайерзБ3
Оттава Сенаторз4
Все события
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Пилот Су-25 после катапультирования пытался вызвать огонь на себя
Олигархов из РФ заставят объяснить роскошную жизнь
Гассиев эффектно нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS
«Реал» в концовке упустил победу над «Леванте»
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
3 февраля, источник: Vesti.kz

Обзор матча сборной Казахстана по бенди против действующего чемпиона в полуфинале ЧМ

Сборная Казахстана по бенди проиграла Швеции в полуфинале чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 3 февраля, в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4. При этом в первом тайме сборная Казахстана, пропустив первой, какое-то время вела 2:1, а на перерыв команды уходили при равном результате — 2:2.

У сборной Казахстана хет-трик оформил Артем Вшивков, отличившийся на 18-й, 32-й и 84-й минутах. Автором еще одного мяча на 70-й минуте стал Руслан Галяутдинов.

В другом полуфинале сборная России со счетом 8:2 обыграла Финляндию. Таким образом, сегодня, 4 февраля, в финале действующий чемпион мира Швеция встретится с россиянами (начало — в 12:00 по времени Астаны), а казахстанцы в матче за бронзовые медали сыграют с финнами (начало — в 7:00 по времени Астаны).

Напомним, что сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На прошлом турнире казахстанцы оказались лишь пятыми и опустились во второй по силе квартет команд, тогда как Швеция стала чемпионом.

На текущем чемпионата мира сборная Казахстана выиграла все три матча в группе, пропустив в свои ворота только три мяча. На старте была разгромлена Венгрия со счетом 29:0, затем команды США (14:1) и Германии (17:2), а в ¼ финала норвежцы были биты со счетом 6:1.

Хильберто Рамирес одержал первую досрочную победу в статусе чемпиона
Гассиев эффектно нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS
«Реал» в концовке упустил победу над «Леванте»
«Арсенал» разбил «Эвертон» благодаря трем пасам Мхитаряна
Два очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Миннесоту»
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
Боксер Федор Чудинов досрочно победил финна
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Нью-Джерси»
Спорт-Экспресс
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь