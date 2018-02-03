Обзор матча сборной Казахстана по бенди против действующего чемпиона в полуфинале ЧМ

Игра проходила сегодня, 3 февраля, в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4. При этом в первом тайме сборная Казахстана, пропустив первой, какое-то время вела 2:1, а на перерыв команды уходили при равном результате — 2:2.

У сборной Казахстана хет-трик оформил Артем Вшивков, отличившийся на 18-й, 32-й и 84-й минутах. Автором еще одного мяча на 70-й минуте стал Руслан Галяутдинов.

В другом полуфинале сборная России со счетом 8:2 обыграла Финляндию. Таким образом, сегодня, 4 февраля, в финале действующий чемпион мира Швеция встретится с россиянами (начало — в 12:00 по времени Астаны), а казахстанцы в матче за бронзовые медали сыграют с финнами (начало — в 7:00 по времени Астаны).

Напомним, что сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На прошлом турнире казахстанцы оказались лишь пятыми и опустились во второй по силе квартет команд, тогда как Швеция стала чемпионом.