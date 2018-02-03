Обзор матча сборной Казахстана по бенди против действующего чемпиона в полуфинале ЧМ
Сборная Казахстана по бенди проиграла Швеции в полуфинале чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по бенди проиграла Швеции в полуфинале чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 3 февраля, в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4. При этом в первом тайме сборная Казахстана, пропустив первой,
У сборной Казахстана
В другом полуфинале сборная России со счетом 8:2 обыграла Финляндию. Таким образом, сегодня, 4 февраля, в финале действующий чемпион мира Швеция встретится с россиянами (начало — в 12:00 по времени Астаны), а казахстанцы в матче за бронзовые медали сыграют с финнами (начало — в 7:00 по времени Астаны).
Напомним, что сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На прошлом турнире казахстанцы оказались лишь пятыми и опустились во второй по силе квартет команд, тогда как Швеция стала чемпионом.
На текущем чемпионата мира сборная Казахстана выиграла все три матча в группе, пропустив в свои ворота только три мяча. На старте была разгромлена Венгрия со счетом 29:0, затем команды США (14:1) и Германии (17:2), а в ¼ финала норвежцы были биты со счетом 6:1.