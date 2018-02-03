Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль Канадиенс4
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Филадельфия Флайерз1
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
4.02
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
4.02
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.02
Баффало Сэйбрз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.02
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
4.02
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
4.02
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
4.02
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.02
Ванкувер Кэнакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
4.02
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
4.02
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Все события
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
17:52 (мск), источник: Sports.kz

Хандаев: Эти два матча — это то, ради чего мы живем в хоккее

Главный тренер сборной Казахстана Ильяс Хандаев прокомментировал матч чемпионата мира-2018 с командой Швеции — 4:5.

— Перед игрой я своим ребятам сказал, что эти два матча — это то, ради чего мы вообще живём в хоккее. Я сказал, что многим такой возможности не предоставляется. Мои ребята, помимо тактики, прониклись этим, сыграли очень достойно. Я горд за своих ребят, но главная игра у нас ещё впереди.

— Во время матчей группового этапа вы боялись, что игроки привыкнут к невысоким скоростям, и это скажется на вашем дальнейшем выступлении. Сегодня вы довольны тем темпом, который показала ваша команда?

— Не всё так гладко, как бы хотелось. Мы не использовали свои физические возможности, как я представлял себе. Нам не хватило скорости. Наше преимущество могло быть только за счёт скорости, но её нам чуть-чуть не хватило.

— Показалось, что было как минимум два момента, далеко не однозначных, когда судья принимал решения в пользу Швеции.

— Всё было нормально.

«Головкин изобьет u201eКанелоu201c за 100 миллионов, а я - всего за 25». Сондерс объяснил финансовые хитрости команды Альвареса
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Как Мурат Гассиев и Юниер Дортикос шли к бою друг с другом
Футболисты «Спартака» проиграли китайскому клубу
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Дебютный гол Санчеса за МЮ принес победу над «Хаддерсфилдом»
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь