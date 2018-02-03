Хандаев: Эти два матча — это то, ради чего мы живем в хоккее

— Перед игрой я своим ребятам сказал, что эти два матча — это то, ради чего мы вообще живём в хоккее. Я сказал, что многим такой возможности не предоставляется. Мои ребята, помимо тактики, прониклись этим, сыграли очень достойно. Я горд за своих ребят, но главная игра у нас ещё впереди.

— Во время матчей группового этапа вы боялись, что игроки привыкнут к невысоким скоростям, и это скажется на вашем дальнейшем выступлении. Сегодня вы довольны тем темпом, который показала ваша команда?

— Не всё так гладко, как бы хотелось. Мы не использовали свои физические возможности, как я представлял себе. Нам не хватило скорости. Наше преимущество могло быть только за счёт скорости, но её нам чуть-чуть не хватило.

— Показалось, что было как минимум два момента, далеко не однозначных, когда судья принимал решения в пользу Швеции.