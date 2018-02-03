Главный тренер сборной Швеции по бенди оценил игру Казахстана на чемпионате мира
Главный тренер сборной Швеции Свенне Ольссон прокомментировал игру чемпионата мира-2018 с Казахстаном — 5:4.
Главный тренер сборной Швеции Свенне Ольссон прокомментировал игру чемпионата мира-2018 с Казахстаном — 5:4.
— Игра была очень трудной. Сборная Казахстана достойна большого уважения, она устроила нам тяжёлую игру. Ребята играли хорошо, судьи тоже были хороши, но Швеции, которая была не хороша в финале.
— В чём причина того, что сборная Швеции, которая сметала своих соперников во всех предыдущих матчах, столкнулась с большой проблемой в лице команды Казахстана, которая идеальной игры не показывала?
— Сборная Казахстана сегодня хорошо сыграла, а мы не так быстро катались,
— Что дал этот матч перед финалом? Есть ли над чем задуматься, и есть ли какие видения по стартовому составу на заключительный матч?
— Поскольку у нас есть несколько часов до того, как мы отправимся спать, у нас будет время подумать. Особо больших изменений не планируется, может быть, поменяются
— Связано ли это с вратарской позицией?
— Никогда не узнаете.