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17:54 (мск), источник: Sports.kz

Главный тренер сборной Швеции по бенди оценил игру Казахстана на чемпионате мира

Главный тренер сборной Швеции Свенне Ольссон прокомментировал игру чемпионата мира-2018 с Казахстаном — 5:4.

— Игра была очень трудной. Сборная Казахстана достойна большого уважения, она устроила нам тяжёлую игру. Ребята играли хорошо, судьи тоже были хороши, но Швеции, которая была не хороша в финале.

— В чём причина того, что сборная Швеции, которая сметала своих соперников во всех предыдущих матчах, столкнулась с большой проблемой в лице команды Казахстана, которая идеальной игры не показывала?

— Сборная Казахстана сегодня хорошо сыграла, а мы не так быстро катались, где-то совершали ужасные передачи. Но, тем не менее, наша главная игра — завтра.

— Что дал этот матч перед финалом? Есть ли над чем задуматься, и есть ли какие видения по стартовому составу на заключительный матч?

— Поскольку у нас есть несколько часов до того, как мы отправимся спать, у нас будет время подумать. Особо больших изменений не планируется, может быть, поменяются один-два игра, может быть, поменяется тактика.

— Связано ли это с вратарской позицией?

— Никогда не узнаете.

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