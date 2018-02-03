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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по бенди не смогла выйти в финал чемпионата мира

Сборная Казахстана по бенди не смогла выйти в финал чемпионата мира по бенди.

Сборная Казахстана по бенди проиграла Швеции в полуфинале чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 3 февраля, в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4. При этом в первом тайме сборная Казахстана, пропустив первой, какое-то время вела 2:1, а на перерыв команды уходили при равном результате — 2:2.

У сборной Казахстана хет-трик оформил Артем Вшивков, отличившийся на 18-й, 32-й и 84-й. Автором еще одного мяча на 70-й минуте стал Руслан Галяутдинов.

Таким образом, Швеция вышла в финал, а Казахстан сыграет в матче за третье место.

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