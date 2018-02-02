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20:45 (мск), источник: ТАСС

Ломанов-младший рассказал, что хотел быстрее забить рекордный гол на ЧМ по хоккею с мячом

ТАСС, 2 февраля. Нападающий сборной России по хоккею с мячом Сергей Ломанов — младший рассказал, что хотел быстрее побить рекорд по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира. Слова форварда приводит пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

В пятницу сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, разгромив команду Германии со счетом 26:1. Ломанов оформил в этой встрече хет-трик, в общей сложности на его счету стало 156 голов, забитых на мировых первенствах. Предыдущее высшее достижение принадлежало россиянам Сергею Обухову и Евгению Иванушкину, в их активе по 154 мяча.

«После матча со сборной Норвегии журналисты в микст- зоне сказали, что мне осталось два гола до рекорда, я сам, честно говоря, об этом и не знал, — сказал Ломанов. — Я слышал что-то во время прошлого чемпионата мира, что Женя Иванушкин догнал Серегу Обухова. Но про свои мячи не знал, а когда услышал здесь, задумался: сколько нужно сыграть чемпионатов мира и стабильно забивать на каждом из них? Ведь это очень серьезная цифра».

«Лучше бы об этом не знать, если честно. Ты держишь это в голове и хочется побыстрее уже это сделать. А сейчас станет проще, и будем спокойно готовиться к полуфиналу. Нам нужно сыграть завтра очень удачно и выйти в финал», — добавил спортсмен.

Ломанов является девятикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов.

В полуфинале чемпионата мира, который проходит в Хабаровске, российская команда встретится со сборной Финляндии. Матч пройдет 3 февраля (начало — 9:00 мск), соревнования завершатся 4 февраля.

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