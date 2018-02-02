Ломанов-младший рассказал, что хотел быстрее забить рекордный гол на ЧМ по хоккею с мячом

В пятницу сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, разгромив команду Германии со счетом 26:1. Ломанов оформил в этой встрече хет-трик, в общей сложности на его счету стало 156 голов, забитых на мировых первенствах. Предыдущее высшее достижение принадлежало россиянам Сергею Обухову и Евгению Иванушкину, в их активе по 154 мяча.

«После матча со сборной Норвегии журналисты в микст- зоне сказали, что мне осталось два гола до рекорда, я сам, честно говоря, об этом и не знал, — сказал Ломанов. — Я слышал что-то во время прошлого чемпионата мира, что Женя Иванушкин догнал Серегу Обухова. Но про свои мячи не знал, а когда услышал здесь, задумался: сколько нужно сыграть чемпионатов мира и стабильно забивать на каждом из них? Ведь это очень серьезная цифра».

«Лучше бы об этом не знать, если честно. Ты держишь это в голове и хочется побыстрее уже это сделать. А сейчас станет проще, и будем спокойно готовиться к полуфиналу. Нам нужно сыграть завтра очень удачно и выйти в финал», — добавил спортсмен.

Ломанов является девятикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов.