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17:12 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по бенди лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата мира

Капитан сборной Казахстана по бенди Рауан Исалиев возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После четырех проведенных матчей на ЧМ на счету казахстанского нападающего 19 забитых мячей. перед полуфинальными играми — это лучший показатель среди всех игроков нынешнего турнира.

На восемь голов меньше у Кевина Брауна из США — 11. При этом американская команда завершила выступление на турнире, и Браун не сможет улучшить свою личную статистику.

Помимо Исалиева в ТОП-5 входят еще два игрока сборной Казахстана — Виктор Чернышев с десятью голами и Евгений Леонов, отличившийся девять раз. Замыкает же пятерку лучших швед Кристоффер Фагестрем — восемь голов.

Напомним, в полуфинале Казахстану предстоит сыграть со сборной Швеции. Во второй паре встретятся Россия и Финляндия. Матчи состоятся завтра, 3 февраля.

Сборная Казахстана является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На прошлом турнире казахстанцы оказались лишь пятыми и опустились во второй по силе квартет команд.

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