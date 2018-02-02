Капитан сборной Казахстана по бенди лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата мира

После четырех проведенных матчей на ЧМ на счету казахстанского нападающего 19 забитых мячей. перед полуфинальными играми — это лучший показатель среди всех игроков нынешнего турнира.

На восемь голов меньше у Кевина Брауна из США — 11. При этом американская команда завершила выступление на турнире, и Браун не сможет улучшить свою личную статистику.

Помимо Исалиева в ТОП-5 входят еще два игрока сборной Казахстана — Виктор Чернышев с десятью голами и Евгений Леонов, отличившийся девять раз. Замыкает же пятерку лучших швед Кристоффер Фагестрем — восемь голов.

Напомним, в полуфинале Казахстану предстоит сыграть со сборной Швеции. Во второй паре встретятся Россия и Финляндия. Матчи состоятся завтра, 3 февраля.