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16:15 (мск), источник: Советский спорт

Реванш Казахстана, дебют Эдлунга и рекорд Ломанова

Все о четвертьфинальных матчах 38-го чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

Источник: Советский спорт

Самую большую интригу таила первая встреча дня Норвегия — Казахстан. Напомню, в прошлом году на ЧМ-2017 на той же стадии казахстанцы вели к перерыву 4:0, но в итоге уступили 4:5. Пришлось им в Хабаровске играть не с Россией, Финляндией и Швецией, а с Венгрией (29:0), Германией (17:2) и США (14:1).

На ЧМ-2018 Казахстан решил ошибок не повторять и вернуться в привычную отличную компанию. 6:1, хет-трик Исалиева и наши соседи первыми вышли в полуфинал.

Через три часа к ним присоединились финны, обыгравшие американцев 13:4. Хет-трик на счету Микко Луккарила, а Маркус Кумпуойя и вовсе забил пять мячей!

Шведы разгромили Венгрию (16:3) и даже великодушно позволили сопернику забить три мяча — столько же, к слову, сколько и сборной России. Симон Янссен и Кристофер Фагерстрем сделали дежурные хет-трики. Но специалистов хоккея с мячом больше интересовали два гола другого Кристофера — Эдлунда. Он после травмы впервые во время ЧМ-2018 вышел на лед и атака шведской команды .еще более мощной.

А Россия забила Германии, даже больше, чем шведы венграм. 26:1 — с таким счетом завершился первый в истории матч соперников по русскому хоккею. Зрители на трибунах шутили: нужно было троеборье с немцами устроить — сыграть в бенди и футбол, а также прокатиться на санках. Главным событием матча стал рекорд Сергея Ломанова-младшего. Он теперь — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. Второе место делят тоже россияне Евгений Иванушкин и Сергей Обухов.

Россия — Германия — 26:1 (17:0).

Голы: Ломанов, 12, 34, 40; Бондаренко, 13, 24; Дергаев, 14, 21, 30, 51; Викулин, 16, 77; Архипкин, 19, 43, 73, 84; Миргазов, 23, 35, 42, 63; Бефус, 26, 53, 74; А. Прокопьев, 28; Чернов, 44, 82; Грановский, 58 — Фелькер, 48.

Норвегия — Казахстан — 1:6.

Швеция — Венгрия — 16:3.

Финляндия — США — 13:4.

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