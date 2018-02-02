Тренер: Сборная России по бенди играла с немцами ввосьмером в матче ЧМ для экономии сил

В пятницу сборная России обыграла команду Германии со счетом 26:1 в четвертьфинальном матче чемпионата мира, проходящем в Хабаровске. Во втором тайме в составе россиян выступали восемь игроков, что не запрещено правилами игры в бенди. После первого тайма сборная России вела со счетом 17:0.

«Тренерский штаб принял решение, что второй тайм можно провести в восемь полевых игроков. Особо комментировать данное решение не хочу, скажу лишь только, что экономили силы, правилами это не запрещено», — сказал Юрьев.

Главный тренер сборной России пожелал хоккеистам из Германии прогрессировать, отметив, что разрыв в мастерстве игроков был большой. «Встреча в хоккее с мячом между Россией и Германией заполнила игровую брешь мирового спорта и личных встреч между Россией и Германией. Что касается игры, то соотношение сил большое, хоккеисты Германии делают первые шаги в группе А. Хотелось бы им пожелать прогрессировать и преуспевать в данном виде спорта», — отметил Юрьев.

Наставник немецкой команды Александр Епифанов отметил, что его подопечные гордятся проведенным матчем против сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с мячом. «Могу сказать, что мы горды и счастливы, что сыграли против сборной России на чемпионате мира по хоккею с мячом, особенно в четвертьфинале. Это нужно прочувствовать, получить тот бесценный опыт от выступления в группе А. Мастерство, как известно, передается, молодые ребята из сборной Германии его, несомненно, получили», — сказал Епифанов.