Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Сергей Ломанов (12-я, 34-я и 40-я минуты), Артем Бондаренко (13 и 24), Евгений Дергаев (14, 21, 30 и 51), Юрий Викулин (16 и 77), Вадим Архипкин (19, 43 и 84), Алмаз Миргазов (23, 35, 42 и 63), Янис Бефус (25, 53 и 74), Андрей Прокопьев (28), Вадим Чернов (44 и 82), Василий Грановский (58) и Вадим Архипкин (73).

Читайте также Тренер: Сборная России по бенди играла с немцами ввосьмером в матче ЧМ для экономии сил

У проигравших отличился Андрей Фёлькер (48). Сборные России и Германии впервые сыграли в рамках чемпионата мира.

Сборной России не хватило двух голов до повторения самой крупной победы в своей истории. 30 января 2013 года в рамках группового этапа чемпионата мира российская команда обыграла сборную Белоруссии со счетом 28:1.

В полуфинале российская команда сыграет со сборной Финляндии. Встреча пройдет 3 февраля, начало в 9:00 мск.